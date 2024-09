Juventus znova razočaral, Milan z visoko zmago

Juventus je v Toskano prišel kot favorit, na koncu pa je osvojil le točko proti Empoliju, ki je tretjič remiziral v sezoni 2024/25.

Na današnji prvi tekmi sta se Como in Bologna razšla z neodločenim izidom 2:2. Za gostitelje sta zadela Nicolo Casale (5./avtogol) in Patrick Cutrone (53.), za goste pa Santiago Castro (76.) in Samuel Iling Junior (90.+1).

Milan je na večerni tekmi na San Siru dosegel prvo zmago v serie A. Rdeče-črni so vse dvome o zanesljivi zmagi nad zadnjeuvrščeno Venezio s 4:0 razrešili v prvi polovici tekme, ko so zadeli Theo Hernandez (2.), Matteo Gabbia (16.), Christian Pulišić (25.) in Tammy Abraham (29./11 m). Slovenski nogometaš v vrstah beneške ekipe Domen Črnigoj je tekmo spremljal na klopi za rezervne igralce.