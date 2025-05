Lazio v zadnjih sekundah do točke proti Juventusu

Juventus je prevladoval že v prvem polčasu, vendar premoči v prvem delu igre še ni uspel kronati z zadetkom.

Do vodstva so nato prišli v drugem polčasu. S podajo pred gol se je izkazal Weston McKennie, ki je lepo zaposlil Randala Koloja Muanija. Francoz lepega predložka ni zapravil in je žogo z glavo poslal v mrežo Lazia.

V 60. minuti pa je Pierre Kalulu izgubil živce, se znesel nad Valentinom Castellanosom in za to prejel rdeč karton. Lazio je po izključitvi na strani Juventusa prevzel pobudo in ves čas pletel mrežo ter nevarno ogrožal gol gostov, Juventus pa se je vse do zadnje minute tekme uspešno branil.

A obramba stare dame je vendarle klonila, v šesti minuti sodniškega dodatka je za delitev točk v Rimu poskrbel Matias Vecino, ki je v igro vstopil s klopi.