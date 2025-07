City nasul pet golov Juventusu, prva zmaga za Ratnikov Al Ain

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Derbi dveh velikanov evropskega nogometa so bolje začeli Angleži. Jeremy Daku jih je že v deveti minuti popeljal v vodstvo, toda dve minuti pozneje je tekmo na izhodiščni položaj postavil Teun Koopmeiners. Izid prvega polčasa je z avtogolom v 26. minuti postavil Pierre Kalulu. V drugem delu je v 53. minuti najprej za 3:1 zadel Erling Haaland, četrti in peti gol za City pa sta v 69. oziroma 76. minuti dosegla Phil Foden in Savinho. Poraz italijanske ekipe je v 54. minuti omilil Dušan Vlahović.