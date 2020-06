V Torinu brez golov, Juventus pa prvi pokalni finalist

V Italiji se nadaljujejo zaključni boji nogometnega pokalnega tekmovanja. V konkurenci so bila še štiri moštva, najprej je bilo na sporedu prvo polfinale. V Torinu sta se na povratni tekmi pomerila Juventus in AC Milan. Takole sta izgledali udarni enajsterici obeh moštev, pri Milanu: Gianluigi Donnarumma, Andrea Conti, Simon Kjaer, Alessio Romagnoli, Davide Calabria, Ismael Bennacer, Franck Kessie, Hakan Calhanoglu, Lucas Paqueta, Giacomo Bonaventura; Ante Rebić, pri Juventusu pa Gianluigi Buffon, Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt, Alex Sandro, Miralem Pjanić, Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi, Douglas Costa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo .

Že v prvem polčasu je bilo precej burno, v 16. minuti je glavni sodnik (s pomočjo tehnologije VAR) dosodil enajstmetrovko za Juventus, ker je žoga v roko zadela Contija. Najstrožjo kazen je izvedel Cristiano Ronaldo, a je zadel le vratnico, mreža je ostala nedotaknjena. Le malce kasneje nova težava za Milančane, zaradi prekrška nad Danilom je rdeči karton dobil Ante Rebić in je v 18. minuti moral z igrišča. Gostje so vseeno zdržali prvih 45 minut in po prvem polčasu je bil izid brez golov. Tudi v nadaljevanju sta mreži mirovali, Juventusu pa je ta izid zadoščal za uvrstitev v finale, kjer še čaka tekmeca. Drugo polfinale bo na sporedu v soboto, pomerila se bosta Napoli in milanski Inter. Napoli je v rezultatski prednosti po prvi tekmi (1:0), pokalni finale bo 17. junija v Rimu.