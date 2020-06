Juventus z zmago ohranil štiri točke prednosti

Na prvi tekmi tekmi 29. kroga Serie A je Lazio premagal Torino z 2:1, a je Juventus tudi brez napak opravil svojo nalogo proti Genoi in stara dama ima znova štiri točke prednosti pred rimsko zasedbo. V prvem polčasu golov ni bilo, nato pa je Juventus nanizal tri zaporedne gole, uspešni so bili Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo in Douglas Costa.To je zadostovalo za novo zmago, edini gol za gostitelje je v 76. minuti dosegel Pinamonti. Na lestvici Serie A ima Juve 72, Lazio pa 68 točk.