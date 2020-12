Juventus do visoke zmage v Parmi

Nogometaši Parme so v 13. krogu italijanske lige gostili branilca naslova Juventus in visoko izgubili (0:4). Dva gola je dosegel Cristiano Ronaldo, v vrstah Parme pa je do 85. minute igral slovenski reprezentant Jasmin Kurtić. Fiorentina in Verona sta remizirala (1:1), Sampdoria pa je premagala Crotone (3:1).

Parma se je znašla v zaostanku v 23. minuti, ko je s približno enajstih metrov zadel Dejan Kuluševski. Tri minute pozneje je Cristiano Ronaldopodvojil prednost gostov, ko je zadel s strelom z glavo. To je bil njegov enajsti gol sezone, s čimer je ostal sam na vrhu lestvice strelcev. Dvanajsti zadetek je portugalski zvezdnik dosegel v 48. minuti po podaji Aarona Ramseyja, v 85. minuti pa je Alvaro Morata s strelom z glavo povišal na 4:0. Za Parmo je slovenski reprezentant Jasmin Kurtić igral do 85. minute. Še neporaženi Juventus ima tako zdaj 27 točk, toliko kot drugouvrščeni Inter in eno manj kot vodilni Milan. A slednja morata še odigrati tekmo tega kroga. Pred tem sta se Fiorentina in Verona razšli z 1:1, Sampdoria pa je premagala Crotone s 3:1. V nedeljo bo Milan gostoval pri Sassuolu, Genoa Mihe Zajca pri Beneventu, Inter Samirja Handanovića bo gostil Spezio, Atalanta Josipa Iličića pa Romo. icon-expand Cristiano Ronaldo FOTO: AP Izidi, 13. krog:

Fiorentina - Hellas Verona 1:1 (1:1) Sampdoria - Crotone 3:1 (2:1) Parma - Juventus 0:4 (0:2)

