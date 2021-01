Ronaldo z golom proti Sassuolu vnovič opozoril na svojo izjemno 'fiziko'

Serijski italijanski prvak Juventus, pri katerem sta se v prvem polčasu poškodovala Argentinec Paulo Dybala in Američan Weston McKennie, je imel celoten drugi polčas igralca več na zelenici, potem ko je Pedro Obiang po grdem prekršku nad Federicom Chiesovidel rdeče. Belo-črni so povedli ob koncu 50. minute, ko je s pravim projektilom s 30 metrov zadel BrazilecDanilo. Toda gosti so sedem minut kasneje kljub igralcu manj izenačili, potem ko se je v kazenskem prostoru odlično znašel Gregoire Defrel in zaključil v dolgi kot PoljakaWojciecha Szczesnyja. Muke domačih pa je odrešil Valižan Aaron Ramsey, ki je z neposredne bližine zadel za 2:1, končni izid pa je s 15. zadetkom v prvenstvu postavil PortugalecCristiano Ronaldov sodnikovem dodatku.