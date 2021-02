Juventus ubranil prednost iz Milana

Juventus si je z zadetkoma Cristiana Ronalda (2:1) zagotovil odlično izhodišče pred povratno tekmo v Torinu. Kljub dragoceni prednosti stare dame pa je bilo jasno, da finalist italijanskega pokala še ni (bil) znan po odigranih devedesetih minutah. Domači strateg Andrea Pirlo je imel pred dvobojem kar nekaj težav z igralskim kadrom, saj ni mogel računati na izkušenega branilca Leonarda Bonuccija , Brazilca Arthurja in španskega napadalca Alvara Morato . V postavo gostov sta se vrnila Romelu Lukaku in Achraf Hakimi , ki sta prejšnji teden manjkala zaradi kazni. Inter, ki mu v prvenstvu odlično kaže, v taboru črno-modrih ves čas ponavljajo, da je prav osvojitev Scudetta primarni cilj kluba in da so druga tekmovanja v tej sezoni "manj pomembna", je dvoboj pričakovano začel nadvse podjetno in napadalno usmerjeno, toda obramba Juventusa je v zadnjem času prepričljiva, tako da si gostje navkljub terenski pobudi niso priigrali konkretnih priložnosti pred veteranom Gianluigijem Buffonom . Juventus je bil nevaren predvsem v hitrem prehodu v napadalni del igrišča, imel celo lepše priložnosti od tekmecev, vselej je bil aktiven Cristiano Ronaldo, toda po odigranih 45 minutah sta mreži Buffona in Samirja Handanovića ostali nedotaknjeni.

Drugi del je bil na moč podoben prvemu, Inter se je še naprej zelo trudil priti do zadetka upanja, Juve pa je bil "prebrisan" in prežal na svoje priložnosti. Ronaldo je imel v 63. minuti "smrtno", a je bil v situaciji "ena na ena" odličen Handanović, ki je preprečil najhuje. Milančanom so v končnici tekme pošle moči in Torinčani so prevzeli pobudo. Handanović je bil v še nekajkrat na zahtevnih preizkušnjah, a je bil vselej uspešnejši od zelo motiviranega Ronalda. Do konca dvoboja je bilo še nekajkrat zelo vroče pred obema goloma, a se je vse skupaj, navkljub zelo dinamični tekmi, končalo z najmanj priljubljenim izidom, ki pa je razveselil tabor Juventusa. Stara dama na tekmeca v finalu še čaka. Po prvem dejanju je med Napolijem in Atalanto našegaJosipa Iličića vse odprto (0:0).

Izid, polfinale italijanskega pokala:

Juventus - Inter 0:0 2:1*

* izid prve tekme