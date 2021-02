Juve po Ronaldovih taktih do novih treh točk

V nedeljo so nogometaši Milana in Interja s Samirjem Handanovićem so igrali derbi kroga. Precej bolj zadovoljni so ga zapustili slednji, saj so zmagali s 3:0 in se utrdili na prvem mestu lestvice. Atalanta je brez pomoči Josipa Iličića ugnala Napoli s 4:2 in je s 43 točkami peta, točko za četrotuvrščeno Romo.

Parma je brez Jasmina Kurtića gostila Udinese in igrala 2:2, Benevento in Roma sta se razšla z 0:0, že v soboto pa so nogometaši Genoe gostili Verono in igrali 2:2. Miha Zajc, ki je igral v prvem polčasu, in soigralci so tako neporaženi že sedem tekem zapovrstjo. Lazio je z 1:0 ugnal Sampdorio, Sassuolo in Bologna pa sta se razšla z 1:1. Že v petek je Fiorentina s 3:0 ugnala Spezio, Cagliari pa je z 0:1 izgubil proti Torinu.