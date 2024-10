Juventusova obramba prvič klonila ob remiju s Cagliarijem

Varovanci Thiaga Motte so v tekmo vstopili po pričakovanjih. Že od samega začetka so imeli močno terensko pobudo, ob tem pa so konstantno ogrožali gostujoča vrata.

Obramba zasedbe iz Sardinije si je v 12. minuti privoščila napako, ko je strel Federica Gattija z roko blokiral Sebastiano Luperto. Sodnik je dosodil najstrožjo kazen v korist Juventusa, ki jo je natančno izvedel vroči Dušan Vlahović.