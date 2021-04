Juventusovi navijači prepričani, da Ronaldo zapušča klub

Navijači torinskega Juventusa so začeli dvomiti o zavzetosti Cristiana Ronalda. Nekdanjega napadalca Real Madrida in Manchester Uniteda so v Italijo pripeljali v želji, da bi klub osvojil Ligo Prvakov. Na zadnjih treh Juventusovih tekmah Ronaldo ni prispeval zadetka, a je kljub temu v tej sezoni za Juventus na 39 tekmah zadel kar 32-krat. A to črno-belim ni pomagalo preprečiti neuspehov niti v Ligi prvakov niti v italijanskem prvenstvu. Juve je trenutno s 66 točkami četrti na lestvici Serie A. Od desetega zaporednega naslova prvaka je močno oddaljen, za mesta, ki vodijo v skupinski del Lige prvakov, pa se bo moral še boriti. V Ligi prvakov jih je v osmini finala premagal Porto.