Italijanska zveza na pomoč Uefi: Juventus brez licence za Serie A?

Predsednik Italijanske nogometne zveze (Figc) Gabriele Gravinaje dejal, da Juventus, če ne bo odstopil od projekta Superlige, ne bo imel pravice nastopa v sezoni 2021/22 Serie A. Ravno letos se je končala skoraj desetletna vladavina torinskega velikana v državnem prvenstvu, saj je naslov osvojil milanski Inter. In medtem ko se belo-črnim močno zapleta tudi boj za četrto mesto, ki v prihodnji sezoni prinaša igranje skupinskega dela Lige prvakov, še vedno ni jasno, kakšno kazen za Juventus in še dva najvztrajnejša superligaša, Real Madrid ter Barcelono, pripravlja Evropska nogometna zveza (Uefa).

Po zadnjih informacijah v svetovnih medijih bi lahko predsednik Aleksander Čeferin s sodelavci posegel tudi po vsaj enoletnem suspenzu iz tekmovanj pod okriljem Uefe, po besedah Gravine pa se Juventusu slabo piše tudi v Serie A.

'Če Juventus teh pogojev ne bo sprejel ...'

"Če se do trenutka podelitve licenc za novo sezono Serie A ne bo umaknil iz Superlige, bo Juve izključen," je dejal Gravina. "Člen v statutih Italijanskega olimpijskega komiteja ter zveze je zelo jasen in natančen. Če Juventus teh pogojev ne bo sprejel, bo žal izključen,"je dodal.

Gravina in Figc sta ravno pred kratkim v statute dodala člen, ki klubom, če želijo nastopati v Serie A, prepoveduje nastopanje v tekmovanjih, ki jih organizirajo zasebniki in ki nimajo dovoljenja Uefe in Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ter seveda Figc. Superliga je "šolski" primer, po besedah Gravine pa bo moral Juventus, če bo želel ostati v najmočnejšem ligaškem tekmovanju Apeninskega polotoka, skupaj s predsednikom Andreo Agnellijem stopiti korak nazaj.