Juvetov čudežni deček Moise Kean se seli v Everton

Ponujeno priložnost v Juventusuin italijanski reprezentanci je Moise Keanv pretekli sezoni izvrstno izkoristil, zdaj pa se bo ob hudi konkurenci v napadu Juventusa preselil na Otok, in sicer bo oblekel dres Evertona. Vrednost prestopa znaša 32 milijonov evrov (plus 8 mio € variabilnih), v sredo pa 19-letnika čaka še zdravniški pregled in podpis pogodbe. Plača italijanskega reprezentanta bo v Evertonu znašala tri milijone evrov letno. Juventus si je sicer zagotovil odkupno pravico za Keana, a bo moral izenačiti ponudbo, ki bo potrkala na vrata Evertona.

Everton je sicer tik pred dogovorom z Juventusom prodal defenzivnega vezista Idrisso Gueyea, ki se je preselil k francoskim prvakom, nogometašem PSG-ja. Ocenjena vrednost prestopa je 30 milijonov evrov.