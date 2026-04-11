Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Južnoameričani bodo v primeru kandidature ponovno podprli Infantina

Berlin, 11. 04. 2026 12.18

Avtor:
STA
Gianni Infantino

Članice Južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) so se odločile, da bodo v primeru kandidature ponovno podprle zdajšnjega predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina. Slednji sicer še ni sporočil, ali se bo potegoval še za tretji mandat na čelu te organizacije, poročajo številni mediji.

Alejandro Dominguez
FOTO: Profimedia

Conmebol se je o podpori Gianniju Infantinu izrekel v četrtek. "Zahvaljujemo se vam za vašo zavezanost k razvoju južnoameriškega nogometa in za voditeljstvo, ki sta ga pokazali na globalni ravni," je povedal predsednik Conmebola Alejandro Dominguez.

Infantino še ni uradno potrdil, ali se bo potegoval za še en mandat. Švicar je na čelo Fife prišel leta 2016, ko je nasledil tedanjega dolgoletnega predsednika Seppa Blatterja. Nato je bil za predsednika izbran še v letih 2019 in 2023, pri čemer obakrat ni imel protikandidata. Če bi se za to funkcijo potegoval še enkrat, bi to bil po pravilih Fife njegov zadnji mandat na mestu predsednika.

Donald Trump in Gianni Infatino
FOTO: AP

Njegovo vodenje ene izmed največjih športnih organizacij na svetu je bilo sicer v zadnjem času deležno številnih kritik, ki so predvsem posledica njegovih tesnih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki mu je ob žrebu skupin za letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi podelil tudi posebno nagrado za mir.

Toda na drugi strani znotraj nogometne skupnosti zoper njega ni bilo moč zaznati omembe vrednega nasprotovanja, zaradi česar v tem trenutku resnega protikandidata, ki bi lahko ogrozil njegovo ponovno izvolitev, ni na vidiku.

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641