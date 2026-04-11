Južnoameričani bodo v primeru kandidature ponovno podprli Infantina

Conmebol se je o podpori Gianniju Infantinu izrekel v četrtek. "Zahvaljujemo se vam za vašo zavezanost k razvoju južnoameriškega nogometa in za voditeljstvo, ki sta ga pokazali na globalni ravni," je povedal predsednik Conmebola Alejandro Dominguez.

Infantino še ni uradno potrdil, ali se bo potegoval za še en mandat. Švicar je na čelo Fife prišel leta 2016, ko je nasledil tedanjega dolgoletnega predsednika Seppa Blatterja. Nato je bil za predsednika izbran še v letih 2019 in 2023, pri čemer obakrat ni imel protikandidata. Če bi se za to funkcijo potegoval še enkrat, bi to bil po pravilih Fife njegov zadnji mandat na mestu predsednika.