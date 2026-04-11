Južnoameričani bodo v primeru kandidature ponovno podprli Infantina

Conmebol se je o podpori Gianniju Infantinu izrekel v četrtek. "Zahvaljujemo se vam za vašo zavezanost k razvoju južnoameriškega nogometa in za voditeljstvo, ki sta ga pokazali na globalni ravni," je povedal predsednik Conmebola Alejandro Dominguez.
Infantino še ni uradno potrdil, ali se bo potegoval za še en mandat. Švicar je na čelo Fife prišel leta 2016, ko je nasledil tedanjega dolgoletnega predsednika Seppa Blatterja. Nato je bil za predsednika izbran še v letih 2019 in 2023, pri čemer obakrat ni imel protikandidata. Če bi se za to funkcijo potegoval še enkrat, bi to bil po pravilih Fife njegov zadnji mandat na mestu predsednika.
Njegovo vodenje ene izmed največjih športnih organizacij na svetu je bilo sicer v zadnjem času deležno številnih kritik, ki so predvsem posledica njegovih tesnih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, ki mu je ob žrebu skupin za letošnje svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi podelil tudi posebno nagrado za mir.
Toda na drugi strani znotraj nogometne skupnosti zoper njega ni bilo moč zaznati omembe vrednega nasprotovanja, zaradi česar v tem trenutku resnega protikandidata, ki bi lahko ogrozil njegovo ponovno izvolitev, ni na vidiku.
