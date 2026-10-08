Južnoameričani izzivajo Messija: Leo, sprejmeš izziv?

"Mislim, da je edina stvar, ki mu še manjka, Copa Libertadores," je ob druženju z Lionelom Messijem ob tekmi z Gabonom v smehu dejal Alejandro Dominguez.

Predsednik Conmebola je nato legendarnega Argentinca neposredno izzval: "Bi sprejel izziv?" Messi se na vprašanje v svojem slogu ni pretirano odzval in je vse skupaj le pospremil z nasmehom.