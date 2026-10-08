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Nogomet

Južnoameričani izzivajo Messija: Leo, sprejmeš izziv?

Buenos Aires, 08. 10. 2026 13.14 pred 8 minutami 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Lionel Messi

Lionel Messi je na prijateljski tekmi proti Beninu sklenil veličastno reprezentančno kariero. Klubsko bo najverjetneje končal v dresu Inter Miamija, kjer igra od leta 2023. Predsednik južnoameriške nogometne zveze (Conmebol) Alejandro Dominguez pa vendarle upa, da se bo pred koncem še enkrat vrnil domov in se preizkusil v enem redkih tekmovanj, ki mu še manjkajo.

208 tekem in 126 golov je za Argentino dosegel Lionel Messi.
208 tekem in 126 golov je za Argentino dosegel Lionel Messi.
FOTO: AP

"Mislim, da je edina stvar, ki mu še manjka, Copa Libertadores," je ob druženju z Lionelom Messijem ob tekmi z Gabonom v smehu dejal Alejandro Dominguez.

Predsednik Conmebola je nato legendarnega Argentinca neposredno izzval: "Bi sprejel izziv?" Messi se na vprašanje v svojem slogu ni pretirano odzval in je vse skupaj le pospremil z nasmehom.

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Kaj točno je s tem mislil, je Dominguez nato pojasnil v druženju z mediji. Kot predsednik južnoameriške nogometne zveze upa, da se bo Messi pred koncem kariere vrnil domov v rodni Rosario in oblekel dres kluba Newell's Old Boys, za katerega je kot otrok igral pred odhodom v Barcelono.

"Zakaj pa ne?" je o tej možnosti razmišljal Dominguez. "Vse bo odvisno od ljudi v klubu. Mislim, da je njegovo (Messijevo) srce še vedno tam. Ampak Newell's se mora seveda uvrstiti v Copo Libertadores."

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