Južnoameričani izzivajo Messija: Leo, sprejmeš izziv?

"Mislim, da je edina stvar, ki mu še manjka, Copa Libertadores," je ob druženju z Lionelom Messijem ob tekmi z Gabonom v smehu dejal Alejandro Dominguez.
Predsednik Conmebola je nato legendarnega Argentinca neposredno izzval: "Bi sprejel izziv?" Messi se na vprašanje v svojem slogu ni pretirano odzval in je vse skupaj le pospremil z nasmehom.
Kaj točno je s tem mislil, je Dominguez nato pojasnil v druženju z mediji. Kot predsednik južnoameriške nogometne zveze upa, da se bo Messi pred koncem kariere vrnil domov v rodni Rosario in oblekel dres kluba Newell's Old Boys, za katerega je kot otrok igral pred odhodom v Barcelono.
"Zakaj pa ne?" je o tej možnosti razmišljal Dominguez. "Vse bo odvisno od ljudi v klubu. Mislim, da je njegovo (Messijevo) srce še vedno tam. Ampak Newell's se mora seveda uvrstiti v Copo Libertadores."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.