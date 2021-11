Južnoameriški clasico brez Lionela Messija?

Brazilija na drugi strani želi z zmago kronati najuspešnejše kvalifikacije do sedaj, kjer je še neporažena, čeprav gre pričakovati, da bo selektor Tite še naprej eksperimentiral s postavo. Na stadionu pričakujejo približno 25.000 navijačev, ti pa upajo, da se bo tokratni spopad odvil do konca. Spomnimo, prva medsebojna tekma se je zaključila po zgolj nekaj minutah srečanja, kajti na igrišče v Braziliji so vstopili uradniki, ki so želeli z igrišča odstraniti nogometaše, ki naj bi v državo vstopili ilegalno. Igralci Argentine so po incidentu zapustili igrišče in tekma se tako ni nadaljevala. Štirje argentinski igralci: Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero in Emiliano Buendia, ki si kruh služijo v angleški Premier ligi, so po poročanju brazilskih medijev lagali ob vstopu v državo in s tem kršili zdravstvene ukrepe Brazilije.