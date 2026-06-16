Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

V reprezentanco povabljen prek LinkedIna, zdaj pa nastopa na mundialu

Atlanta, 16. 06. 2026 12.30 pred 58 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Roberto Lopes

Ko je na Irskem rojeni nogometaš Roberto Lopes prek svojega profila na platformi LinkedIn prejel vabilo za igranje v reprezentanci Zelenortskih otokov, je bil prepričan, da gre za vsiljeno pošto. A sporočilo se je izkazalo za pristno: sedem let pozneje je Lopes z malo državo iz Atlantskega oceana debitiral na svetovnih prvenstvih in po remiju s Španci vknjižil prvo točko na mundialih.

Roberto Lopes je že od otroštva sanjal o karieri poklicnega nogometaša, a dolga leta ni nič kazalo, da bi lahko živel zgolj od nogometa.

Na Irskem rojeni 33-letnik je pred manj kot desetimi leti nogomet igral le za polovični delovni čas. Zaposlen je bil kot finančni svetovalec, ob redni službi pa na zelenicah igral v dresu irskega prvoligaša Bohemian.

Roberto Lopes sicer nosi dres irskega prvoligaša Shamrock Rovers.
Roberto Lopes sicer nosi dres irskega prvoligaša Shamrock Rovers.
FOTO: Profimedia

Leta 2017 se je vse spremenilo, ko je prejel klic iz Dublina. V svojo ekipo ga je povabil aktualni irski prvak Shamrock Rovers, ki je Lopesu ponudil prvo pravo priložnost v svetu profesionalnega nogometa.

Dve leti zatem je Pico, kot mu pravijo, dobil novo, še precej bolj nenavadno vabilo. Takratni selektor reprezentance Zelenortskih otokov Rui Aguas je odkril, da Lopesov oče prihaja iz te male afriške državice, in se odločil z nogometašem v stik stopiti kar prek platforme LinkedIn.

Roberto Lopes
Roberto Lopes
FOTO: Profimedia

"Mislil sem, da gre za vsiljeno pošto, in zato se sploh nisem odzval," je zgodbo o vpoklicu v reprezentanco Zelenortskih otokov začel pripovedovati Lopes.

Preberi še Rodri po debaklu jezen na nasprotnike: Vso tekmo so se branili

Toda Aguas, nekdanji napadalec Porta in Benfice, se ni vdal in potencialnega kandidata ponovno kontaktiral. "Približno devet mesecev pozneje mi je ponovno pisal: 'Pozdravljen, Roberto, ali si imel priložnost razmisliti o tem, kar sem ti predlagal?'"

Igralcu Shamrock Rovers je postalo žal, da selektorju ni odpisal že prej, tokrat pa se je na vabilo takoj odzval s pritrdilnim odgovorom. "Sporočilo je bilo v portugalščini in moral sem ga prekopirati v spletni prevajalnik, da sem ga sploh razumel. Pisalo je: 'Iščemo nove igralce, ki bi se pridružili reprezentanci Zelenortskih otokov, bi te zanimalo, da bi zastopal Zelenortske otoke?' Bil sem popolnoma navdušen," je opisoval.

Roberto Lopes
Roberto Lopes
FOTO: Profimedia

Lopes je v ponedeljek skupaj z reprezentanco Zelenortskih otokov debitiral na svetovnih prvenstvih. In to precej uspešno, saj so proti aktualnim evropskim prvakom Špancem uspeli iztržiti remi, mrežo pa ohraniti nedotaknjeno. A že dejstvo, da ima priložnost biti del mundiala, je za 33-letnika sanjsko.

Preberi še Kdo je 40-letni Vozinha, ki je Špance spravljal v obup?

"Že od otroštva sem si, tako kot vsak nadobudni igralec nogometa, želel igrati na najvišji ravni. In zame ne gre višje od svetovnega prvenstva. To, da lahko z igranjem za reprezentanco zastopam svojo družino in družinsko ime predstavim na enem izmed največjih športnih dogodkov, me navdaja z izjemnim ponosom," je še pred uvodno tekmo proti Španiji dejal Pico.

V skupinskem delu Lopesa in ostale igralce Zelenortskih otokov sedaj čakata še obračuna z Urugvajem in Savdsko Arabijo.

nogomet nogometno sp 2026 ZELENORTSKI OTOKI PICO ROBERTO LOPES

Urugvajci v šoku: policija s psi za odkrivanje drog preiskala igralce

24ur.com Namigovanja so se uresničila, Lopetegui je preteklost
24ur.com Ekskluziven posnetek, kako so gledalci namesto na stezo Loeba porinili v jarek
24ur.com Španska sramota v Atlanti: Zelenortski otoki prišli do točke
24ur.com Gol Lovrića dovolj za točko Videmčanov, nepričakovan domač poraz Atalante, derbi Laziu
24ur.com Lovrić kot posojen nogometaš k Veroni
24ur.com Kdo je 40-letni Vozinha, ki je Špance spravljal v obup?
24ur.com 13. mundial: gol stoletja, božja roka in prvenstvo, ki je bilo sprva dodeljeno Kolumbiji
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Resnica o življenju na kmetiji, ki jo razumejo le redki starši
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Ena skodelica preveč lahko spremeni vse v nosečnosti
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Henry: "Navijal bom za Bosno zaradi svojih otrok"
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
zadovoljna
Portal
Postrigla se je in nastala je pričeska, ki bo zaznamovala to poletje
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo občutek varnosti
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo občutek varnosti
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Najlepše krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Vas, ki jo morate videti vsaj enkrat v življenju
Vas, ki jo morate videti vsaj enkrat v življenju
vizita
Portal
Shania Twain: 'Moje telo se je popolnoma spremenilo'
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Idealni prigrizki brez nepotrebnih kalorij
Zakaj so ingverjevi shoti postali jutranji ritual milijonov ljudi
Zakaj so ingverjevi shoti postali jutranji ritual milijonov ljudi
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
Ta sadež bo uredil vašo prebavo pred spanjem
cekin
Portal
V Jadran priplula skrivnostna megajahta: teden na njej stane toliko kot luksuzna stanovanja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Ta poklic nudi stabilno zaposlitev ter možnost razvoja
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Je to glavni krivec za utrujene delavce?
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
Loterijska napaka: namesto 86.000 dobil le 17 evrov
moskisvet
Portal
Bil je obseden z umazanimi pogovori: Izpoved manekenke o avanturah za eno noč dvignila prah
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Eno najbolj zdravih živil za srce: Najdemo ga skoraj v vsaki kuhinji
Kdo je Bosanka, ki je osvojila srce nogometaša? Zaradi nje bo navijal za Bosno in Hercegovino
Kdo je Bosanka, ki je osvojila srce nogometaša? Zaradi nje bo navijal za Bosno in Hercegovino
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
V teh državah več kot polovica ljudi živi sama – strokovnjaki opozarjajo na nov trend
dominvrt
Portal
Tako bo vaša solata uspevala tudi v največji poletni vročini
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Stvari v vašem domu so bolj umazane, kot si mislite
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Eden najlepših hroščev v Evropi, ki ga večina ljudi nikoli ne vidi
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
Kako pobeliti nogavice: naravne tehnike brez kemikalij
okusno
Portal
Najboljši bučkini polpeti tega poletja
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Sladica, ki združuje vse, kar imamo radi pri poletnih okusih
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Fit kosilo brez kuhanja za vroče poletne dni
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
Vse na enem pekaču: 5 poletnih kosil, ki navdušijo brez dolgega kuhanja
voyo
Portal
NeRealno
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Moje sonce
Moje sonce
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763