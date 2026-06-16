V reprezentanco povabljen prek LinkedIna, zdaj pa nastopa na mundialu

Roberto Lopes je že od otroštva sanjal o karieri poklicnega nogometaša, a dolga leta ni nič kazalo, da bi lahko živel zgolj od nogometa. Na Irskem rojeni 33-letnik je pred manj kot desetimi leti nogomet igral le za polovični delovni čas. Zaposlen je bil kot finančni svetovalec, ob redni službi pa na zelenicah igral v dresu irskega prvoligaša Bohemian.

Roberto Lopes sicer nosi dres irskega prvoligaša Shamrock Rovers. FOTO: Profimedia

Leta 2017 se je vse spremenilo, ko je prejel klic iz Dublina. V svojo ekipo ga je povabil aktualni irski prvak Shamrock Rovers, ki je Lopesu ponudil prvo pravo priložnost v svetu profesionalnega nogometa. Dve leti zatem je Pico, kot mu pravijo, dobil novo, še precej bolj nenavadno vabilo. Takratni selektor reprezentance Zelenortskih otokov Rui Aguas je odkril, da Lopesov oče prihaja iz te male afriške državice, in se odločil z nogometašem v stik stopiti kar prek platforme LinkedIn.

Roberto Lopes FOTO: Profimedia

"Mislil sem, da gre za vsiljeno pošto, in zato se sploh nisem odzval," je zgodbo o vpoklicu v reprezentanco Zelenortskih otokov začel pripovedovati Lopes.

Toda Aguas, nekdanji napadalec Porta in Benfice, se ni vdal in potencialnega kandidata ponovno kontaktiral. "Približno devet mesecev pozneje mi je ponovno pisal: 'Pozdravljen, Roberto, ali si imel priložnost razmisliti o tem, kar sem ti predlagal?'" Igralcu Shamrock Rovers je postalo žal, da selektorju ni odpisal že prej, tokrat pa se je na vabilo takoj odzval s pritrdilnim odgovorom. "Sporočilo je bilo v portugalščini in moral sem ga prekopirati v spletni prevajalnik, da sem ga sploh razumel. Pisalo je: 'Iščemo nove igralce, ki bi se pridružili reprezentanci Zelenortskih otokov, bi te zanimalo, da bi zastopal Zelenortske otoke?' Bil sem popolnoma navdušen," je opisoval.

Roberto Lopes FOTO: Profimedia

Lopes je v ponedeljek skupaj z reprezentanco Zelenortskih otokov debitiral na svetovnih prvenstvih. In to precej uspešno, saj so proti aktualnim evropskim prvakom Špancem uspeli iztržiti remi, mrežo pa ohraniti nedotaknjeno. A že dejstvo, da ima priložnost biti del mundiala, je za 33-letnika sanjsko.