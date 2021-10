Kadeti potrdili preboj v elitni del kvalifikacij

Slovenci bi si težko želeli boljšega odprtja dvoboja. Tine Čuk je že v uvodni minuti izsilil prekršek Schöllerja za najstrožjo kazen, ki jo je v vodstvo pretvoril Jaka Čuber Potočnik. Lukas Tomažič je v 20. minuti zaustavil udarec Löckerja, Slovenci pa so odgovorili dve minuti kasneje, ko je Benjamin Göschl posredoval po poskusu Jošta Zajca. Beno Selan je kmalu zatem izvedel prosti strel, vendar zgrešil domača vrata, Slovenci pa so se znova veselili v 27. minuti. Fabian Janković je v lastno mrežo preusmeril žogo Lana Hribarja, ki pa je moral dve minuti zatem zaradi poškodbe zapustiti zelenico. Po pol ure igre je sledila nova ofenziva Slovencev, dvakrat je poizkušal Tine Čuk, enkrat pa Jaka Čuber Potočnik. Na drugi strani je premalo natančno meril Armin Haider, Slovenci pa so v 40. minuti odgovorili z novim golom. Tine Čuk je po asistenci Anela Islamagića in lepem preigravanju postavil izid prvega polčasa. Gostitelji turnirja so pred nadaljevanjem tekme posegli po kar treh menjavah v zadnji vrsti, a to ni preobrnilo poteka srečanja. Avstrijska mreža se je v 50. minuti tresla še četrtič. Po kotu Čuber Potočnika je bil pred domačim golom najvišji Mark Stojinović. Tomažič je v 55. minuti ukrotil strel Haiderja, Löcker pa je nastreljal slovenski blok. Jaka Čuber Potočnik je v 66. minuti streljal mimo vrat, v 73. minuti pa je bil najbližje znižanju Scharner, a je meril v okvir gola, Tomažič je nekaj sekund zatem zaustavil še udarec Huberja. Vratarja sta bila na mestu tudi po poskusih Čuber Potočnika in Scharnerja, Kovačič pa je v 86. minuti zgrešil gol. Omeniti velja še 90. minuto in izključitv Mücahita Ibrahimogluja, v sodniškem dodatku pa je dvakrat poskušal Tilen Kovačič. Drugi udarec je ukrotil Benjamin Göschl.