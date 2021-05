Havertz: Tudi v prihodnji sezoni si želimo igrati v Ligi prvakov

A še pred finalom Lige prvakov Kaia Havertza in druščino čaka še ena izjemno pomembna tekma – gostovanje v Birminghamu in tekma z Aston Villo, ki odloča o tem, ali bodo modri že pred finalom Lige prvakov dobili vozovnico za udejstvovanje v Ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. "Vsaka tekma, ki jo igramo, je kot finale,"je Havertz povedal v intervjuju za britanski Sky Sports."V tekmo bomo vstopili, kot da je finale, in dali bomo vse od sebe," je še eno od zguljenih nogometnih fraz uporabil nemški napadalec. "Zmaga nad Leicestrom je bila tisto, kar smo si želeli. To je bila za nas zelo pomembna tekma. Na zelenici smo pokazali izjemen moštveni duh in izjemno tekmo, lepo je bilo imeti za seboj znova navijače,"je zadnjo tekmo z lisjaki, na kateri so nogometaši Chelseaja prekinili niz dveh zaporednih porazov, opisal Havertz. "Atmosfera je bila zelo dobra, toda delo še ni stoodstotno dokončano. Potrebujemo še eno zmago v nedeljo," je dodal vsega 21-letni Nemec.

Pred tekmo z Aston Villo tako razmišljanja o finalu Lige prvakov, ki bo s prenosom na POP TV in VOYO 29. maja, še ni. "Po nedelji pa se lahko povsem osredotočimo na finale Lige prvakov, toda trenutno je v glavah vsakega nogometaša le nedeljska tekma," je jasno poudaril Havertz. Ta je zaradi poškodbe mišice na tekmi z lisjaki manjkal, toda verjame, da bo že na Villa Parku znova stopil na zelenico."Dobro se počutim, srečo sem imel, da je šlo le za lažjo poškodbo,"je še dodal igralec, ki lahko igra tako na položaju ofenzivnega vezista kot na položaju napadalca.

Iz Bayerja je v London prišel z velikimi apetiti. "V Chelsea seveda običajno prideš, da bi osvajal lovorike, toda vemo, da je bila prva polovica sezone slaba, in zdaj smo na mestu, kjer lahko potrdimo uvrstitev med najboljše štiri," je srdit boj za vozovnico Lige prvakov še opisal Havertz. Za zdaj v boju za tretje in četrto mesto najslabše kaže Leicestru, ki je še nedavno držal tretje mesto, zdaj pa je pred zadnjim krogom peti z enakim številom točk kot četrti Liverpool (66). Točko več ima Chelsea na tretjem mestu. Prav zadnji krog bo dal preostala dva potnika v Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Za modre izguba četrtega mesta in padec na peto sicer še ne bi bila kritična, saj bi z osvojitvijo Lige prvakov avtomatsko dobili mesto v Ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni.

A da prihod v finale ne pomeni avtomatsko tudi lovorike, so modri že izkusili v FA-pokalu, ko jih je presenetil prav Leicester City, ki je tako osvojil zgodovinsko prvo lovoriko v tem tekmovanju. "V prihodnji sezoni si zagotovo želimo igrati v Ligi prvakov, to je stoodstotno. Vsi nogometaši smo dovolj kakovostni, da igramo v Ligi prvakov. Dali bomo vse od sebe in upajmo, da bomo v prihodnji sezoni v Ligi prvakov," je zaključil Havertz.