Leipzig s Šeškom proti Realu, Oblakov Atletico za četrtfinalno vstopnico z Interjem

Prve tekme osmine finala lige prvakov bodo na sporedu 13., 14., 20. in 21. februarja 2024, povratne pa 5., 6., 12. in 13. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 15. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 9., 10. s prvimi ter 16. in 17. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 30. aprila in 1. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 1. junija na stadionu Wembley v Londonu, ki je finala moderne izvedbe elitnega evropskega tekmovanja že gostil v letih 2011 in 2013.