Kaj bo prinesel ples kroglic v Parizu?

V ligi B bo tako kot prej 16 reprezentanc, ki bodo igrale v štirih skupinah. Ob že omenjenih ekipah v bobnu 3 so še v bobnu 1 Avstrija, Češka, Anglija in Wales, v 2 Finska, Ukrajina, Islandija in Norveška, v bobnu 4 pa Gruzija, Grčija, Turčija in Kazahstan. Vsaka ekipa bo igrala šest tekem, po tri doma in v gosteh.

Tekme skupinskega dela bodo, kot piše STA, od 5. do 7. septembra, od 8. do 10. septembra, od 10 do 12. oktobra, od 13. do 15. oktobra, od 14. do 16. novembra ter od 17. do 19. novembra. Tako imenovani play-off, ki je novost v tekmovanju, bo med 20. in 25. marcem 2025.

Pred žrebom bo Uefa ob 10. uri začela tudi svoj kongres, na katerem bo potrjevala tudi nekaj pomembnih sprememb oziroma dopolnitev statuta, tudi glede "podaljšanja" predsedniškega mandata.