Kaj bo Šeško ponudil Unitedu in zakaj menijo, da je boljši od Hojlunda?

Benjamin Šeško je od prestopa iz Domžal v Salzburg davnega leta 2019 opevan kot naslednji veliki zvezdnik svetovnega nogometa. Vztrajno je napredoval in iz sezone v sezono je bil vse bližje naslednjemu velikemu prestopu, ki se je to poletje tudi uresničil. A zdaj mu potencial ne bo več pomagal, saj so pričakovanja na Old Traffordu zelo visoka, potrpljenja med navijači pa ni več. Zato je smotrno, da si ogledamo njegove dosežke v preteklosti, če želimo predvideti, kaj ga čaka v Manchestru.

Ko je Benjamin Šeško prestopil iz Salzburga v Leipzig pri zgolj 20 letih, je na svojem računu že imel 123 nastopov v članskem klubskem nogometu in 51 golov. Pričakovanja so bila visoka, a Leipzig ni največji klub v Bundesligi in znan je po tem, da mu je najpomembnejši razvoj mladih nogometašev v upanju, da bo zanje naposled iztržil čim višjo ceno na nogometni tržnici.

Statistika Benjamina Šeška v obeh sezonah v Leipzigu FOTO: Sofascore.com icon-expand

Že pred prestopom v Leipzig so se zanj zanimali številni evropski klubi, po uspešni prvi sezoni v Bundesligi pa so se zanjše bolj zagreli. Statistična analiza obeh njegovih sezon v Leipzigu potrjuje, da je njegova odločitev, da v Nemčiji ostane še eno sezono, bila pravilna. V povprečju je na tekmo igral 24 minut več, zabil je tri gole več in vpisal štiri asistence več. Večkrat je streljal na gol in izkoristil večji odstotek velikih priložnosti. Bolj vpleten je bil tudi v igro svojega moštva, saj je vpisal skoraj dvakrat več ključnih podaj. Torej, pri Unitedu lahko od njega pričakujejo napredek, vprašanje pa je, ali bo ta napredek dovolj hiter in velik. Za primerjavo je Šeško v minuli sezoni izkoristil večji odstotek velikih priložnosti (47,1 odstotka) od slovitega Erlinga Haalanda, ki je v dresu Unitedovega rivala Manchester Cityja izkoristil 41,7 odstotka velikih priložnosti. Je pa Haaland ustvaril 38 takih priložnosti več.

Benjamin Šeško v dresu slovenske reprezentance FOTO: Sofascore.com icon-expand

V dresu slovenske reprezentance je Šeško še bolj uspešen kot v klubskih barvah. Povprečna ocena spletne strani Sofascore na vseh njegovih tekmah v dresu reprezentance je višja od tistih v klubskih barvah. V povprečju na igrišču preživi več časa, bolj učinkovit pa je pri izkoriščanju velikih priložnosti, saj je v reprezentanci izkoristil polovico takih priložnosti.

Statistična primerjava Benjamina Šeška in njegovega novega soigralca pri Manchester Unitedu Rasmusa Hojlunda FOTO: Sofascore.com icon-expand