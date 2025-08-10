Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Nogomet

Kaj bo Šeško ponudil Unitedu in zakaj menijo, da je boljši od Hojlunda?

Manchester, 10. 08. 2025 11.39 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
2

Benjamin Šeško je od prestopa iz Domžal v Salzburg davnega leta 2019 opevan kot naslednji veliki zvezdnik svetovnega nogometa. Vztrajno je napredoval in iz sezone v sezono je bil vse bližje naslednjemu velikemu prestopu, ki se je to poletje tudi uresničil. A zdaj mu potencial ne bo več pomagal, saj so pričakovanja na Old Traffordu zelo visoka, potrpljenja med navijači pa ni več. Zato je smotrno, da si ogledamo njegove dosežke v preteklosti, če želimo predvideti, kaj ga čaka v Manchestru.

Ko je Benjamin Šeško prestopil iz Salzburga v Leipzig pri zgolj 20 letih, je na svojem računu že imel 123 nastopov v članskem klubskem nogometu in 51 golov. Pričakovanja so bila visoka, a Leipzig ni največji klub v Bundesligi in znan je po tem, da mu je najpomembnejši razvoj mladih nogometašev v upanju, da bo zanje naposled iztržil čim višjo ceno na nogometni tržnici.

Statistika Benjamina Šeška v obeh sezonah v Leipzigu
Statistika Benjamina Šeška v obeh sezonah v Leipzigu FOTO: Sofascore.com

Že pred prestopom v Leipzig so se zanj zanimali številni evropski klubi, po uspešni prvi sezoni v Bundesligi pa so se zanjše bolj zagreli. Statistična analiza obeh njegovih sezon v Leipzigu potrjuje, da je njegova odločitev, da v Nemčiji ostane še eno sezono, bila pravilna. V povprečju je na tekmo igral 24 minut več, zabil je tri gole več in vpisal štiri asistence več. Večkrat je streljal na gol in izkoristil večji odstotek velikih priložnosti. Bolj vpleten je bil tudi v igro svojega moštva, saj je vpisal skoraj dvakrat več ključnih podaj. 

Torej, pri Unitedu lahko od njega pričakujejo napredek, vprašanje pa je, ali bo ta napredek dovolj hiter in velik. Za primerjavo je Šeško  v minuli sezoni izkoristil večji odstotek velikih priložnosti (47,1 odstotka) od slovitega Erlinga Haalanda, ki je v dresu Unitedovega rivala Manchester Cityja izkoristil 41,7 odstotka velikih priložnosti. Je pa Haaland ustvaril 38 takih priložnosti več.

Benjamin Šeško v dresu slovenske reprezentance
Benjamin Šeško v dresu slovenske reprezentance FOTO: Sofascore.com

V dresu slovenske reprezentance je Šeško še bolj uspešen kot v klubskih barvah. Povprečna ocena spletne strani Sofascore na vseh njegovih tekmah v dresu reprezentance je višja od tistih v klubskih barvah. V povprečju na igrišču preživi več časa, bolj učinkovit pa je pri izkoriščanju velikih priložnosti, saj je v reprezentanci izkoristil polovico takih priložnosti.

Statistična primerjava Benjamina Šeška in njegovega novega soigralca pri Manchester Unitedu Rasmusa Hojlunda
Statistična primerjava Benjamina Šeška in njegovega novega soigralca pri Manchester Unitedu Rasmusa Hojlunda FOTO: Sofascore.com

Na koncu lahko primerjamo statistični učinek Šeška z njegovim neposrednim konkurentom pri Unitedu Rasmusom Hojlundom. Danec je v Manchester prispel pred minulo sezono. Oba sta stara 22 let, Hojlund je visok 191 centimetrov, Šeško je štiri centimetre višji od njega, odškodnina zanju je bila približno enako visoka. Oba sta hitra in močna, seveda pa tudi nevarna v igri z glavo. A Hojlund se v svoji prvi sezoni ni predstavil v dobri luči. Navijači in očitno tudi vodstvo kluba z njim niso zadovoljni, klub pa naj bi bil zanj pripravljen sprejeti ponudbo v višini 40 milijonov evrov.

Če primerjamo njun statistični učinek v dresu Uniteda in Leipziga v minuli sezoni, hitro ugotovimo, da je Šeško v povprečju preživel več minut na igrišču. Zabil je 11 golov več, večkrat je streljal proti golu, bolj uspešen je bil v neposrednih dvobojih z nasprotniki in izkoristil je večji odstotek velikih priložnosti. A to je zdaj preteklost, Šeško bo moral zelo hitro pokazati veliko več od Hojlunda, če se želi izogniti njegovi usodi.

benjamin šeško manchester united rasmus hojlund
Naslednji članek

'Dokazali smo, da je možno tudi iz majhne Slovenije doseči velike stvari'

SORODNI ČLANKI

'Dokazali smo, da je možno tudi iz majhne Slovenije doseči velike stvari'

Bo prihod Šeška izrinil Hojlunda iz Uniteda?

Šeško v Manchester Unitedu: kaj pišejo angleški mediji?

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PoldeVeliki
10. 08. 2025 13.41
Samo, da ne bo Šeško igral tako kot igra za Slovenijo kjer nikoli nič ne zadane.
ODGOVORI
0 0
Čamil
10. 08. 2025 13.33
+1
Trenutno je Leipzig boljsi klub od Manchestra, tako da nevem v cem zdaj tak pomp? 15 na lestvici so bili zadnjo sezono???? pakaj je z vami? delate cirkus kot da je podpisal za Real.🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065