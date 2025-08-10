Kaj bo Šeško ponudil Unitedu in zakaj menijo, da je boljši od Hojlunda?

Ko je Benjamin Šeško prestopil iz Salzburga v Leipzig pri zgolj 20 letih, je na svojem računu že imel 123 nastopov v članskem klubskem nogometu in 51 golov. Pričakovanja so bila visoka, a Leipzig ni največji klub v Bundesligi in znan je po tem, da mu je najpomembnejši razvoj mladih nogometašev v upanju, da bo zanje naposled iztržil čim višjo ceno na nogometni tržnici.
Že pred prestopom v Leipzig so se zanj zanimali številni evropski klubi, po uspešni prvi sezoni v Bundesligi pa so se zanjše bolj zagreli. Statistična analiza obeh njegovih sezon v Leipzigu potrjuje, da je njegova odločitev, da v Nemčiji ostane še eno sezono, bila pravilna. V povprečju je na tekmo igral 24 minut več, zabil je tri gole več in vpisal štiri asistence več. Večkrat je streljal na gol in izkoristil večji odstotek velikih priložnosti. Bolj vpleten je bil tudi v igro svojega moštva, saj je vpisal skoraj dvakrat več ključnih podaj.
Torej, pri Unitedu lahko od njega pričakujejo napredek, vprašanje pa je, ali bo ta napredek dovolj hiter in velik. Za primerjavo je Šeško v minuli sezoni izkoristil večji odstotek velikih priložnosti (47,1 odstotka) od slovitega Erlinga Haalanda, ki je v dresu Unitedovega rivala Manchester Cityja izkoristil 41,7 odstotka velikih priložnosti. Je pa Haaland ustvaril 38 takih priložnosti več.
V dresu slovenske reprezentance je Šeško še bolj uspešen kot v klubskih barvah. Povprečna ocena spletne strani Sofascore na vseh njegovih tekmah v dresu reprezentance je višja od tistih v klubskih barvah. V povprečju na igrišču preživi več časa, bolj učinkovit pa je pri izkoriščanju velikih priložnosti, saj je v reprezentanci izkoristil polovico takih priložnosti.
Na koncu lahko primerjamo statistični učinek Šeška z njegovim neposrednim konkurentom pri Unitedu Rasmusom Hojlundom. Danec je v Manchester prispel pred minulo sezono. Oba sta stara 22 let, Hojlund je visok 191 centimetrov, Šeško je štiri centimetre višji od njega, odškodnina zanju je bila približno enako visoka. Oba sta hitra in močna, seveda pa tudi nevarna v igri z glavo. A Hojlund se v svoji prvi sezoni ni predstavil v dobri luči. Navijači in očitno tudi vodstvo kluba z njim niso zadovoljni, klub pa naj bi bil zanj pripravljen sprejeti ponudbo v višini 40 milijonov evrov.
Če primerjamo njun statistični učinek v dresu Uniteda in Leipziga v minuli sezoni, hitro ugotovimo, da je Šeško v povprečju preživel več minut na igrišču. Zabil je 11 golov več, večkrat je streljal proti golu, bolj uspešen je bil v neposrednih dvobojih z nasprotniki in izkoristil je večji odstotek velikih priložnosti. A to je zdaj preteklost, Šeško bo moral zelo hitro pokazati veliko več od Hojlunda, če se želi izogniti njegovi usodi.
