'Kaj bom storil, če zabijem Realu ali Juvetu? To so lepe skrbi ...'

Toda Morata je kot kadet odšel v vrste mestnega tekmeca Getafeja in nato, kar je za privržence Atletica najbolj boleče, storil še "prepovedani" korak in okrepil Real Madrid . A z goli mu bodo navijači ekipe slovenskega reprezentanta Jana Oblaka veliko lažje oprostili, tudi Cerezo je ob predstavitvi dejal, da bo Morata "izboljšal konkurenco" in Atleticu pomagal pri izpolnjevanju ciljev.

"To je igralec, ki perfektno pozna naš klub," je na torkovi predstavitvi o Alvaru Morati dejal predsednik Atletico Madrida Enrique Cerezo . Dodal je, da je bil član rdeče-belih že kot deček, v klub pa da je prišel prek Atleticove fundacije. Že takrat so v njem videli "poseben talent", s kakršnim se po mnenju Cereza ponašajo le redki nogometaši.

Hvaležni dedku "Tvoj dedek je velik navijač Atletica in hvaležni smo mu,"je še dodal Cerezo."Že od malega je nate prenesel naše vrednote. Z več nogometaši v naši ekipi te druži veliko prijateljstvo in oni so ti že govorili o zahtevnosti (trenerja Diega, op. a.) Simeoneja. Pripravljen si in želimo ti najboljše. Pozabi na govorice, tu zgolj igraj nogomet in zabijaj gole."

O odnosu z Diegom Costo, s katerim se bo zdaj boril za mesto v prvi postavi Španije in Atletica, je Morata povedal: "Razen tega ,da je moj soigralec v reprezentanci, je izjemen igralec. Moj prijatelj je. Z njim sem govoril, ko sem bil v težkih trenutkih, on pa je z mano govoril, ko jih je preživljal sam. Zakaj pa ne bi mogla igrati skupaj? Vedno je lahko, ko te postavijo ob bok izjemnemu igralcu. Gotovo bom tarča katere od njegovih šal. Komaj čakam že danes popoldne."

Nato je besedo dobil Morata, ki je dejal, da komaj čaka, da začne z delom z novimi soigralci, še posebej pa starim znancem, vezistom Kokejem. Igral bo sicer tudi proti zgodovini, saj dres s številko 22, ki jo bo nosil ob povratku domov, praviloma ni prinašal sreče njegovim predhodnikom pri Atleticu.

'Koke je bil nekoč višji od mene'

"Zakaj Atletico? Za menoj so naporni meseci, v katerih se je pojavilo veliko reči, a vse se je ustavilo, ko so mi povedali, da obstaja ta možnost. Vse skupaj je uspelo in to je prekrasno, komaj čakam, da začnem delati s soigralci, s Kokejem, ki je bil nekoč višji od mene ... Komaj čakam treninge in to, da zaigram,"je bil dobro razpoložen Morata.

"Najpomembneje je, da sem tu, včeraj (v ponedeljek, op. a.) sem prišel in podpisal, a že nekaj tednov se spet počutim kot del te ekipe. To je najpomembneje. Ne počutim se kot novinec. Soigralci so se potrudili in mi pisali, zato se zdaj že dva tedna počutim kot del te ekipe, ko še ni bilo nič gotovega. Zaradi tega sem zelo zadovoljen."

Simeone ga je že pred leti 'povabil' k sebi

Španski mediji niso pozabili na "pogovor" Morate in trenerja Atletica Diega Simeonejamed enim od madridskih derbijev, ko naj bi Simeone španskemu napadalcu kar med tekmo z roko prek ust prišepnil, da naj se mu pridruži na drugi strani mesta. Nekaj časa je trajalo, a zdaj je Morata res pristal v rdeče-belem dresu.