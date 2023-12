Kaj nam lahko statistika pove o zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov?

Pred nami so odločilne tekme skupinskega dela aktualne sezone Lige prvakov. V torek si boste na Kanalu A in VOYO lahko ogledali obračun Manchester Uniteda in Bayerna iz Münchna. Sreda je rezervirana za skupino F, kjer lahko vsa moštva še napredujejo v izločilne boje, ogledali pa si boste lahko obračun Borussie Dortmund in PSG-ja. Za vas smo s pomočjo statističnih gurujev spletne strani Sofascore pripravili statistično napoved obeh obračunov.

