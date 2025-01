Kaj nas čaka na zadnji dan ligaškega dela? 18 obračunov in nešteto možnosti

Liverpool in Barcelona sta si z 21 in 18 točkami zagotovila nastop v osmini finala. A ni znano na katerem mestu bosta dočakala izločilne boje, kar je lahko zelo pomembno pri žrebu za nadaljevanje tekmovanja. Liverpool bo zagotovo, ne glede na rezultat obračuna s PSV-jem, osvojil vsaj drugo mesto. Barcelona pa bi v primeru poraza proti Atalanti in zmag Interja proti Monacu ter Arsenala proti Gironi, padla na četrto mesto. V neverjetnem primeru, da njenemu porazu proti Italijanom sledita tudi izjemno visoki zmagi Atletica proti Salzburgu in Milana proti Dinamu, pa bi Katalonci lahko padli celo na šesto mesto.

Nato pa sledi ogromno število tekem, ki bodo odločale o neposredni uvrstitvi in razporedu med devetim in 24. metom, ki vodijo v playoff. Kar šest moštev, od osmega Bayerja iz Leverkusna, do 13. Bresta, ima enako število točk (13). Najboljšo gol razliko (+6) med njimi ima osmi Bayer, 13. Brest, 12. Lille in 11. Feyenoord pa imajo gol razliko +2. Mogoče je prav vse, tudi čarobna uvrstitev majhnega Bresta neposredno v osmino Finala, a Francozi bodo morali za to doma premagati veliki Real Madrid in upati, da se bodo preostali obračuni odvili njim v prid.

Ko govorimo o Madridčanih, lahko opišemo tudi scenarij po katerem se lahko oni s 16. mesta uvrstijo med najboljšo osmerico. Za to imajo po izračunih Optinega "super računalnika" zgolj 2,9 odstotno možnost. Zgoditi se mora kar nekaj stvari. Najprej morata Borussia Dortmund in Šahtar na njuni tekmi remizirati. Tudi Milan in Dinamo iz Zagreba bi morala remizirati na njunem obračunu in enako velja za obračun med Lillom in Feyenoordom. Če se Realu še enkrat znova v Ligi prvakov nasmehne sreča, pa bodo Madridčani na svojem obračunu z Brestom morali zmagati z vsaj tremi goli razlike za uvrstitev med najboljšo osmerico.