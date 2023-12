Po tem, ko smo izvedeli, da se bo slovenska nogometna reprezentanca prihodnje poletje na evropskem prvenstvu v skupinskem delu pomerila z Anglijo, Dansko in Srbijo, so svoje mnenje o žrebu povedali Timi Max Elšnik, Andraž Šporar in Petar Stojanović. Neporavnani računi, balkanski derbi in tekma proti drugemu favoritu za osvojitev Eura. Vsekakor ne bo lahko, bo pa še kako zanimivo.