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Nogomet

Kaj pomeni politična gesta Mbappeja, Viniciusa in Konateja?

Madrid, 16. 09. 2026 09.10 pred 23 minutami 2 min branja 2

Avtor:
S.Z.
Vinicius Junior in Kylian Mbappe

Pred tekmo Elcheja in Real Madrida so vsi nogometaši na igrišče prišli oblečeni v bele majice z napisom 'Vsi smo Ceuta', ki naj bi izražale solidarnost z mestom, ki se sooča z migrantsko krizo. Edine izjeme so bili zvezdniki Reala Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Ibrahima Konate, ki so s prekritimi napisi v svet poslali drugačno sporočilo.

Real Madrid je v šestem krogu španskega prvenstva gostoval pri zadnjeuvrščenem Elcheju. Varovanci Joseja Mourinha so skoraj zakockali prednost dveh golov iz prvega polčasa, pred blamažo jih je odrešil Carlos Espi, ki je v končnici srečanja zadel za 3:2 in Realu priboril tri točke, s katerimi so se beli na vrhu lestvice izenačili z Barcelono.

A ker se je Real izvlekel, po tekmi namesto nepričakovanega spodrsljaja odmeva gesta treh zvezdnikov pred obračunom. Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Ibrahima Konate so bili edini, ki so na zelenico stadiona Martíneza Valera prikorakali brez jasno vidnega napisa na majici v podporo prebivalcem Ceute. Španska eksklava na severu Afrike je zaradi migrantske krize že dlje časa v središču pozornosti širše javnosti, v Španiji pa se vrstijo protesti, ki vladi Pedra Sancheza očitajo neukrepanje.

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La Liga se je odločila, da bodo nogometaši vseh ekip pred vsako tekmo tega kroga na igrišče prišli s potiskanimi majicami, ki naj bi izražale solidarnost prebivalcem mesta, v katerem je od konca julija tudi mnogo prebežnikov iz Maroka.

Gesta treh izjem v tej poenoteni akciji španskega nogometa je gotovo politična in je v nasprotju s tradicionalističnimi vrednotami madridskega kluba. Podporo mestu so na prvi tekmi Lige prvakov proti Interju izkazali tudi navijači na Bernabeuu, ki so mahali z zastavami Ceute.

Ena od številnih zastav Ceute pred obračunom z Interjem na Bernabeuu
Ena od številnih zastav Ceute pred obračunom z Interjem na Bernabeuu
FOTO: Profimedia

Zanimivo je, da je kraljevi klub njihov protest ignoriral. V zapisu, objavljenem po tekmi, piše, da so vsi nogometaši obeh moštev nosili majice z napisom. Sporočila drzne in svojeglave poteze nogometaši še niso razkrili.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
ceuta real madrid nogomet vinicius junior kylian mbappe ibrahima konate

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mmickica
16. 09. 2026 11.09
Špilferderberji, ve se zakaj...!
Odgovori
+2
2 0
hojladri123
16. 09. 2026 11.20
Zakaj se morajo oziroma bi se morali športniki ukvarjati s političnimi vprašanji?
Odgovori
-1
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