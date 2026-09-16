Kaj pomeni politična gesta Mbappeja, Viniciusa in Konateja?

Real Madrid je v šestem krogu španskega prvenstva gostoval pri zadnjeuvrščenem Elcheju. Varovanci Joseja Mourinha so skoraj zakockali prednost dveh golov iz prvega polčasa, pred blamažo jih je odrešil Carlos Espi, ki je v končnici srečanja zadel za 3:2 in Realu priboril tri točke, s katerimi so se beli na vrhu lestvice izenačili z Barcelono.

A ker se je Real izvlekel, po tekmi namesto nepričakovanega spodrsljaja odmeva gesta treh zvezdnikov pred obračunom. Kylian Mbappe, Vinicius Junior in Ibrahima Konate so bili edini, ki so na zelenico stadiona Martíneza Valera prikorakali brez jasno vidnega napisa na majici v podporo prebivalcem Ceute. Španska eksklava na severu Afrike je zaradi migrantske krize že dlje časa v središču pozornosti širše javnosti, v Španiji pa se vrstijo protesti, ki vladi Pedra Sancheza očitajo neukrepanje.