Kaj pravi matematika? Slovenija za potrditev Eura potrebuje pet točk

Slovenska reprezentanca je v treh gostovanjih na Severnem Irskem le enkrat remizirala in je še brez doseženega zadetka. Zato je bil Selektor Matjaž Kek v napovedih previden.

Še pred gostovanjem na Windsor Parku (nocojšnja tekma se prične ob 20.45) bodo oči slovenske javnosti usmerjene v Helsinke, kjer se bosta ob 18. uri pomerili reprezentanci Finske in Kazahstana. Obe sta trenutno pri 12 točkah in še lahko računata na prvi dve mesti in neposreden preboj, a za ohranitev realnih upov nujno potrebujeta vse tri točke.

Sloveniji bi na tej tekmi najbolj ustrezal remi. V primeru ugodnega razpleta bi Kekovi varovanci tako na zadnjih treh tekmah za potrditev napredovanja potrebovali "le" štiri točke in ne pet, kakor trenutno pravi matematika.