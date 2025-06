Kaj se dogaja s prestopom Benjamina Šeška?

Benjamin Šeško je v minunli sezoni na 44 tekmah v dresu Leipziga zabil 21 golov. V petih najmočnejših evropskih ligah sta med igralci, ki so v minuli sezoni bili stari največ 21 let, zgolj Mika Biereth (27 golov na 44 tekmah) in Hugo Ekitike (22 golov na 48 tekmah) dosegla več golov v vseh tekmovanjih. Če klubski statistiki dodamo še reprezentančno, hitro ugotovimo, da je Šeško ta hip z dodatnimi petimi goli v članski reprezentanci Slovenije najbolj učinkovit mladi napadalec v Evropi.

Leipzig se tega seveda zelo dobro zaveda in po poročanju nemškega časnika Bild naj bi za njegov prestop zahteval med 80 in 100 milijonov evrov. Leipzig lahko svoje visoke zahteve upraviči tudi z dejstvom, da je lani Šeško s sedanjim klubom podaljšal pogodbo do leta 2029. Nemci vsekakor ne čutijo pritiska, saj se zavedajo, da jim v bližnji prihodnosti ne grozi njegov odhod brez odškodnine.