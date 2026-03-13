Kaj se dogaja v Celju? Riera je odšel, njegovega naslednika so zdaj odslovili

Ivan Majevski FOTO: NK Celje

Pri iskanju nove podobe glavne vloge ne bo imel več beloruski strateg Ivan Majevski, ki je stopil v velike čevlje Alberta Riere. Iz celjskega kluba so že v današnjih jutranjih urah potrdili njegov odhod. Slovenski mediji sicer že več kot teden dni ugibajo o njegovem nasledniku, športni časnik Ekipa pa je takoj po četrtkovi tekmi z AEK že ustoličil naslednika Majevskega. Čeprav že v drugi polovici jesenskega dela v celjskih vrstah ni bilo toliko energije kot na začetku sezone, je po odhodu Riere v Eintracht Frankfurt ob začetku spomladanskega dela pred dobrim mesecem dni krivulja v vse bolj strmem padcu. V domačem prvenstvu, kjer so kraljevali jeseni, so na zadnjih petih tekmah zabeležili tri poraze. Koper, s katerimi se bodo pomerili v nedeljo, se jim je približal na zgolj pet točk zaostanka.

V konferenčni ligi so sicer v dvoboju za osmino finala uspeli premagati kosovsko Drito, a tudi tisti predstavi sta predvsem v obrambi kazali vse večje pomanjkljivosti. V četrtek pa je prišla na vrsto zaušnica vročega AEK, sicer vodilnega moštva grškega prvenstva. Celjani so Atenčane v oktobru na uvodni tekmi ligaškega dela konferenčne lige prepričljivo premagali s 3:1. Takrat bi lahko zmagali tudi z večjo razliko. A zdaj je bila slika na igrišču popolnoma obrnjena. Končnih 0:4 bi lahko bilo še precej več v korist gostov, če ti v napadu ne bi zapravili številne odlične priložnosti. Tudi težko pričakovana vrnitev kapetana Žana Karničnika ni veliko izboljšala podobe Celja na igrišču. Slovenski reprezentant je bil sicer med bolje ocenjenimi igralci domače vrste, a ob sicer bledi predstavi moštva ni uspel bistveno vplivati na celotno podobo.

Težave moštva iz knežjega mesta je na kratko povzel španski bočni branilecJuanjo Nieto: "V naših vrstah ni bilo agresivnosti. Trenutno smo res v krizi. Težko jo opišem, nimam pravih besed." Celjski klub, ki je v uvodnem delu sezone kazal neizmerno kreativnost v igri proti nasprotnikovemu golu, je zdaj pogosto brez pravih rešitev v tekmečevi polovici. Izgubljene žoge v sredini pa ob odsotnosti napadalne učinkovitosti zgolj razkrivajo pomanjkljivosti v obrambi, ki so se nakazovale že jeseni. Majevski je situacijo v izjavah po tekmi večkrat opisal z besedami: "To je nogomet." Ob tem ni našel pravih odgovorov za pomanjkanje agresivnosti na zelenici. "Če dovoliš nasprotniku, da tako zlahka prihaja v kazenski prostor, potem težko kaj komentiraš."

Albert Riera je po Celju sedel na klop Eintrachta iz Frankfurta FOTO: Profimedia