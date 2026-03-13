Naslovnica
Nogomet

Kaj se dogaja v Celju? Riera je odšel, njegovega naslednika so zdaj odslovili

Celje, 13. 03. 2026 09.09 pred 20 minutami 3 min branja 2

Avtor:
STA
Ivan Majevski

Nogometašem Celja po lanski senzaciji in vročem začetku nove sezone v konferenčni ligi grozi hiter izpad iz izločilnih bojev tega tekmovanja. Na prvi tekmi osmine finala so z 0:4 izgubili z AEK Atene in znova pokazali, da po odhodu španskega trenerja Alberta Riere še niso našli svoje nove identitete. Zaradi tega sledi nova menjava na klopi.

Ivan Majevski
Ivan Majevski
FOTO: NK Celje

Pri iskanju nove podobe glavne vloge ne bo imel več beloruski strateg Ivan Majevski, ki je stopil v velike čevlje Alberta Riere. Iz celjskega kluba so že v današnjih jutranjih urah potrdili njegov odhod. Slovenski mediji sicer že več kot teden dni ugibajo o njegovem nasledniku, športni časnik Ekipa pa je takoj po četrtkovi tekmi z AEK že ustoličil naslednika Majevskega.

Čeprav že v drugi polovici jesenskega dela v celjskih vrstah ni bilo toliko energije kot na začetku sezone, je po odhodu Riere v Eintracht Frankfurt ob začetku spomladanskega dela pred dobrim mesecem dni krivulja v vse bolj strmem padcu. V domačem prvenstvu, kjer so kraljevali jeseni, so na zadnjih petih tekmah zabeležili tri poraze. Koper, s katerimi se bodo pomerili v nedeljo, se jim je približal na zgolj pet točk zaostanka.

Preberi še Katastrofalen večer v Celju: AEK povozil grofe in zmagal s kar 0:4

V konferenčni ligi so sicer v dvoboju za osmino finala uspeli premagati kosovsko Drito, a tudi tisti predstavi sta predvsem v obrambi kazali vse večje pomanjkljivosti. V četrtek pa je prišla na vrsto zaušnica vročega AEK, sicer vodilnega moštva grškega prvenstva.

Celjani so Atenčane v oktobru na uvodni tekmi ligaškega dela konferenčne lige prepričljivo premagali s 3:1. Takrat bi lahko zmagali tudi z večjo razliko. A zdaj je bila slika na igrišču popolnoma obrnjena. Končnih 0:4 bi lahko bilo še precej več v korist gostov, če ti v napadu ne bi zapravili številne odlične priložnosti.

Tudi težko pričakovana vrnitev kapetana Žana Karničnika ni veliko izboljšala podobe Celja na igrišču. Slovenski reprezentant je bil sicer med bolje ocenjenimi igralci domače vrste, a ob sicer bledi predstavi moštva ni uspel bistveno vplivati na celotno podobo.

Težave moštva iz knežjega mesta je na kratko povzel španski bočni branilecJuanjo Nieto: "V naših vrstah ni bilo agresivnosti. Trenutno smo res v krizi. Težko jo opišem, nimam pravih besed."

Celjski klub, ki je v uvodnem delu sezone kazal neizmerno kreativnost v igri proti nasprotnikovemu golu, je zdaj pogosto brez pravih rešitev v tekmečevi polovici. Izgubljene žoge v sredini pa ob odsotnosti napadalne učinkovitosti zgolj razkrivajo pomanjkljivosti v obrambi, ki so se nakazovale že jeseni.

Majevski je situacijo v izjavah po tekmi večkrat opisal z besedami: "To je nogomet." Ob tem ni našel pravih odgovorov za pomanjkanje agresivnosti na zelenici. "Če dovoliš nasprotniku, da tako zlahka prihaja v kazenski prostor, potem težko kaj komentiraš."

Albert Riera je po Celju sedel na klop Eintrachta iz Frankfurta
Albert Riera je po Celju sedel na klop Eintrachta iz Frankfurta
FOTO: Profimedia

Obenem pa s prstom ni želel kazati na igralce. "Fantje so poskušali, se trudili in ne morem jim ničesar očitati. Smo v težkem položaju, a to je normalna stvar v nogometu," je dejal.

A normalna stvar v nogometu so tudi menjave trenerjev ob rezultatskih krizah. Klub je tako danes potrdil odhod Majevskega in dodal, da bo njegovega naslednika imenoval še isti dan.

Že po tekmi pa je Ekipa poročala, da bo Majevskega na klopi zamenjal Portugalec Vitor Campelos. V Portugalčevem življenjepisu so predvsem številni domači klubi, med drugim Chaves, ki ga je popeljal v prvo ligo, ter prvoligaša Gil Vicente in AVS.

Petrovič z Rijeko doživel tesen poraz proti Strasbourgu

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
13. 03. 2026 09.47
Razpad sistema na celi črti ....pricakovano po odhodu Riere
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
13. 03. 2026 09.41
In celje se vrača v vaško ligo
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
