Kaj se dogaja v Mariboru? 'Zaenkrat nismo videli še nič pozitivnega'

Čeprav so turški vlagatelji v mesto ob Dravi prišli z obljubami, da bodo NK Maribor vrnili na pota stare slave, je vzdušje pod Kalvarijo slabo, kot že dolgo ne. Hiter izpad iz Evrope, slovo od slovenskega pokala po porazu proti drugoligašu, številne menjave trenerjev in kadrovanje, ki ga je težko razumeti, so razlogi, da privrženci kluba težko najdejo razloge za optimizem.

Privrženci Maribora so bili navajeni, da so njihovi ljubljenci serijsko osvajali naslove državnih prvakov ter ob tem uspešno nastopali še v Evropi. Ko je bil prvi mož kluba Zlatko Zahovič, so vijoličasti tako kar dvakrat zaigrali v skupinskem delu Lige prvakov ter trikrat v Ligi Evropa, kjer so se leta 2014 celo uvrstili v izločilne boje. Odkar je najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance zapustil mesto športnega direktorja z besedami "oder je vaš", klub neuspešno išče staro identiteto. Edina svetla točka je naslov državnih prvakov pred tremi leti, od takrat pa je podoba na zelenici (po večini) klavrna. Klub se je znašel v rdečih številkah, nekaj upanja pa je nato le vlil prihod turških vlagateljev, ki naj bi vijoličaste znova vrnil tja, kamor spadajo.

Mariborčani so iz slovenskega pokala izpadli po porazu proti ekipi Brinje Grosuplje. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Do zdaj so bile to le prazne obljube. Novopečeni predsednik kluba Acun Ilicali in njegovi sodelavci so v klub sicer pripeljali falango novih okrepitev, ki pa se za zdaj (po večini) še niso izkazale. "Izredno, izredno slabo. V klub vozijo nepreverjene igralce, se pravi igralce, ki naj bi nekoč bili veliki talenti, ampak v Mariboru tega do zdaj še absolutno nobeden ni pokazal. Tako da, kaj naj rečem? Upam, da se bodo stvari v klubu spremenile," je v pogovoru za našo televizijo povedal Marinko Galič, ki je vijoličastim leta 1999 pomagal do zgodovinske prve uvrstitve v elitno Ligo prvakov.

'Do kluba več ne čutim nič'

Ne samo, da so se zamenjali igralci, tudi v sami vodstveni strukturi kluba je veliko novih obrazov. Tako vijoličasti (uradno) več sploh nimajo športnega direktorja, prvi operativec kluba pa je Cem Basgul. "Kaj se sploh dogaja? Toliko ljudi, s katerimi sem bil povezan, je odšlo iz kluba, da enostavno več nimam nikogar, s katerim bi imel kakšno povezavo. Da bi bila prijatelja, nekdanja soigralca ali karkoli ... Prišel sem do te faze, da do kluba enostavno več ne čutim nič. Enostavno ne čutim nič. Nobenega poznanega več nimam tam, je pa tam kopica tujcev, kopica nekih ljudi, ki v prejšnjih časih nikdar tukaj ne bi videla svojega položaja," v svojem slogu, brez dlake na jeziku, pove nekdanji odlični branilec, ki še dodaja, da bi izguba nogometnega kluba Maribor kot takega za mesto pomenila katastrofo in bi za seboj nosila nepopravljive posledice.

Prelogar: Najboljše rezultate smo dosegali s slovenskimi trenerji

Še ena pereča tema so v Ljudskem vrtu trenerji. Najprej so Turki odstavili Anteja Šimundžo, nato pa so se po koncu minule sezone zahvalili tudi njegovemu naslednjiku Boštjanu Cesarju. A to je bila le uvertura v komedijo zmešnjav, ki je sledila v tej sezoni. Bojda zelo perspektiven turški strateg Tugberk Tarnivermis je na trenerskem stolčku zdržal le 48 dni. Kot začasna rešitev je ekipo prevzel Radovan Karanović, ki je Maribor popeljal do zadnjega naslova prvaka. Kot dolgoročno rešitev je vodstvo kluba nato predstavilo Radomirja Đalovića, ki je v minuli sezoni z Rijeko v hrvaškem prvenstvu osvojil dvojno krono. Črnogorski strokovnjak je vknjižil dve zmagi, nato pa ga je med pretepom z Omarjem Rekikom na treningu v obraz udaril Benjamin Tetteh in 43-letnik je po vsega 16 dneh klub ekspresno zapustil. Na njegovo mesto je sedel Feđa Dudić. Čeprav so pod njegovim vodstvom vijoličasti na nekaterih tekmah zaigrali bolje, pa so presenetljivo izpadli iz pokalnega tekmovanja proti drugoligašu Brinje Grosuplje. Dudić je sicer dvignil nekaj prahu z izjavo po zmagi proti Bravu v Stožicah, ko je kritiziral slab obisk tekme. Njegove besede so razjezile legendo Maribora Jožeta Prelogarja. "Trener se mora dokazati. Je mlad, anonimen trener, ki se še mora dokazati. Moramo pa se zavedati, da sta tako Maribor kot slovenska reprezentanca največje uspehe dosegla z doma vzgojenimi trenerji," pravi Prelogar, ki tako kot številni meni, da bi se vijoličasti morali osredotočiti predvsem na igralce iz svojega mladinskega pogona: "Maribor se mora osredotočiti na svojo akademijo. Tako da bo vzgajal svoje igralce, da bo imel čim več domačih igralcev, kajti mariborska publika je zahtevna."

Nezadovoljni tudi navijači