'Lahko plačate naš molk in zadevo bomo pometli pod preprogo'

Slovenska Prva liga miruje, klubi v njej pa nikakor ne. Priprave na drugi del sezone so že v polnem teku, v NK Rogaška pa se poleg fizične in psihične priprave nekaterih svojih nogometašev ubadajo tudi z nezadovoljstvom drugih. Trn v peti pa jim je predvsem predsednik Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije (SPINS) Dejan Stefanović.

Vse skupaj se je začelo z objavo na spletni strani SPINS-a. V njej so izpostavili domnevne nepravilnosti v NK Rogaška. "Natančneje je klub enega od profesionalnih nogometašev v okviru izvajanj treningov ločil od igralcev prve ekipe na način, da je ta sam tekel kroge okoli igrišča, medtem ko so ostali člani ekipe nemoteno izvajali naloge glavnega trenerja. Diskriminatoren odnos do igralca se je prenesel tudi izven igrišča, saj je vodstvo kluba njemu in njegovim kolegom odvzelo brezplačna bivališča ter topel obrok, ki so ga bili deležni v času trajanja pogodb," je SPINS med drugim zapisal v izjavi in dodal, da je po njihovem mnenju igralec "žrtev mobinga". Sledil je hiter in odločen odgovor NK Rogaške, v katerem je klub pričakovano zanikal obtožbe. "Težave, povezane z igralci in disciplino v ekipi, so se začele, ko je eden od igralcev pričakoval, da si bo z denarjem in vplivom svojega očeta prislužil mesto v začetni enajsterici članskega moštva. Začeli so se pritiski in grožnje vodstvu kluba in strokovnemu štabu članske ekipe. Klub tem pritiskom ni podlegel in igralca v naslednjih tekmah ni uvrstil v kader, ki je kandidiral za nastope na tekmah. V NK Rogaška velja načelo, da na tekmi igrajo igralci, ki si s svojim delom na treningih in z odnosom do klubskega dresa to tudi zaslužijo. Mesto v ekipi ni na prodaj in se ga ne da kupiti, merili za minute na igrišču sta srce in kakovost," so na svoji spletni strani zapisali vodilni kluba.

Nato pa je sledila povratna obtožba: "Ko je igralec spoznal, da na ta način ne bo dosegel želenega, je iskal druge načine, da škoduje klubu. Tako je podal prijavo na SPINS. Sindikat je pred posredovanjem od igralca zahteval denar. In potem se je zgodba začela." Tako sindikat kot klub sta v obeh objavah potrdila, da so predstavniki sindikata obiskali klub, po navedbah kluba naj bi se to zgodilo 16. novembra lani. Klub je v zapisu trdil, da sta sindikalista brez predhodne napovedi in odobritve kluba odšla v garderobo članske ekipe, kjer sta se pogovarjala z igralci. "To je bilo videti približno tako, kot da so nas obiskali državni organi (vojska ali policija), ki imajo vsa pooblastila, da vstopijo v vsak prostor v klubu, in lahko počnejo, kar si zamislijo. Po približno 30 minutah sta zapustila garderobo in na parkirišču pred stadionom čakala določene igralce." Nato naj bi po navedbah kluba predsednik sindikata Dejan Stefanović z dvema predstavnikoma kluba stopil v notranje prostore kluba in sledila je zelo resna obtožba s strani kluba. Po njihovih navedbah naj bi Stefanović zaposlenima dejal: "Ugotovili smo veliko nepravilnosti v vašem klubu, za kar bi morali podati prijavo na inšpektorat. Naš namen ni pranje umazanega perila v javnosti. Lahko plačate naš molk in bomo zadevo pometli pod preprogo. V nasprotnem primeru bomo morali podati prijavo na inšpektorat za šport in delovno inšpekcijo."

V klubu so nadaljevali: "Nad zahtevo po podkupnini oz. izsiljevanjem smo bili šokirani, ampak glede na to, da je klub v zadnjem času bil deležen različnih pritiskov s strani različnih akterjev v slovenskem nogometu, nas to ni posebej presenetilo. Upamo, da sindikat ne izsiljuje tudi drugih klubov, saj celotna slovenska športna javnost ve, da v določenih klubih zamujajo izplačila plač igralcem in trenerjem, da igralci trenirajo po posebnem programu ali pa so odstranjeni iz prve ekipe, pa o teh primerih od sindikata ne slišimo ničesar. Zakaj ne? Ali to po mnenju sindikata niso nepravilnosti ali ima selektivno poročanje ali pa je za molk plačan?" Klub je na spletni strani tudi objavil izjavo, ki jo je po trditvah kluba na večerji po zadnji tekmi jesenskega dela 16. decembra 2023 podpisalo 26 njegovih nogometašev. Ta izjava naj bi po njihovem bila: "Dokaz, da NK Rogaška v celoti in v dogovorjenih rokih vestno poravnava obveznosti do igralcev, trenerjev in zaposlenih, da v klubu ni nobenega mobinga ali drugih nepravilnosti in da ima vodstvo kluba spoštljiv odnos do vseh v klubu."

Dejan Stefanović je predsednik Sindikata profesionalnih nogometašev Slovenije (SPINS), predsednik Sindikata športnikov Slovenije in član upravnega odbora mednarodnega sindikata FIFPRO. Konec minulega leta pa so ga na izrednem kongresu evropskega Sindikata profesionalnih nogometašev FIFPRO Europe izključili iz upravnega odbora omenjene organizacije.

Izjavo na svoji spletni strani so v klubu zaključili zelo neposredno: "Predsednik sindikata Dejan Stefanović ob mnogih propadlih osebnih, družbenih, športnih in političnih projektih še vedno gradi sebe in svojo kariero na račun diskreditacije drugih. Slovenski nogometaši si zaslužijo boljše vodstvo sindikata – nekoga, ki bo branil njihove interese in ne bo na plečih klubov in igralcev delal samo promocije. Slovenski nogomet potrebuje sindikat, ki bo deloval v njegovo korist in razvoj, ne pa ga uničeval." Pod objavo kluba na Facebooku se je v komentarjih odzval tudi Stefanović, ki je zapisal: "Za laži, ki ste jih navedli, boste seveda odgovarjali. Lep pozdrav." Sledil je odgovor Rogaške: "Kredibilnost SPINS in predsednika Dejana Stefanovića se kaže tudi v tem komentarju. Morda malo manj samopromocije in sikanja pozornosti in več dela v prihodnje."

