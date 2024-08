Kaj se dogaja z nogometašem, ki ga je pred leti želel ves svet?

Dele Alli je leta 2017 postal šele četrti nogometaš, ki je v bogati angleški nogometni zgodovini dvakrat osvojil nagrado za najboljšega mladega igralca sezone. Pred njim so se pod ta uspeh podpisali Ryan Giggs, Robbie Fowler in Wayne Rooney, kasneje pa je to uspelo še Philu Fodenu. V sezoni 2017/18 se je v Ligi prvakov poigral z zvezdniško zasedbo Real Madrida, sezono kasneje pa se je s Tottenhamom, za katerega je na 269 tekmah sodeloval pri 125 zadetkih, prebil do finala najelitnejšega klubskega tekmovanja. Takrat so se zanj zanimali praktično vsi evropski velikani, njegove predstave pa so bile iz sezone v sezono manj prepričljive.

Danes 28-letni ofenzivni vezist se je leta 2022 kot prost nogometaš preselil v Everton, eno leto preživel na posoji pri turškem Bešiktašu, zadnjič pa na igrišče stopil pred letom in pol.