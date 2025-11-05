Kje je čudežni deček Lazia, za katerega so poročali, da je star 42 let?

Joseph Minala je najbolj znan kot čudežni deček Lazia, ki so ga obtoževali, da je star 42 let. Njegova zgodba je precej bizarna, na račun obtožb pa se ni iztekla po pričakovanjih.

Kamerunski nogometaš je leta 2013 prišel na naslovnice, ko je pri 17 letih podpisal za Lazio. Kmalu zatem so ga obtožili, da je star 42 let. Nedvomno je Minala deloval zelo zrelo za nekoga, rojenega leta 1996. A to je vodilo v neutemeljene obtožbe, da laže o svoji starosti. Ko so ga leta 2014 končno oprali vseh obtožb, je lahko nadaljeval svojo kariero. A se ni uspel prebiti v prvo ekipo Lazia, čeprav je zbral tri nastope. Afriška nogometna spletna stran je poročala, da naj bi bil vezist 25 let starejši, kot je dejansko bil, kar so povzeli tudi pri BBC. Zaradi tega je Italijanska nogometna zveza sprožila uradno preiskavo. Vendar pa je bil aprila 2014 oproščen vseh obtožb in je lahko nadaljeval svojo kariero. Ko je bila pravna bitka končana, se je Minala osredotočil na izpolnitev svojega potenciala in pri 17 letih debitiral v Serie A.

Zgodba je kontroverzna, ker njegov obraz ni deloval kot obraz 17-letnika. Čeprav je na koncu sezone 2013/14 trikrat zaigral za Lazio, se njegova kariera ni odvila, kot je upal. Posojen je bil več klubom v Serie B, med drugim Bariju in Latini, nato pa je tri sezone preživel pri Salernitani. Kljub 67 nastopom se klub ni odločil, da bi ga odkupil, zato se je vrnil v Lazio. Leta 2020 je kitajski prvoligaš Qingdao Huanghai zanj sklenil posojo, kjer se ni proslavil. Ob koncu posoje januarja 2021 se je spet vrnil v Lazio, pogodba pa se mu je iztekla po sezoni 2020/21. Nato je podpisal enoletno pogodbo z Lucchesejem v Serie C, kjer je igral 20 tekem in dosegel tri gole. Nato je našel nov klub – ostal je v isti ligi in avgusta podpisal za Olbio, a z njimi že januarja sporazumno prekinil.

Zdaj igra na Malti

Ne ravno karierna pot, ki so mu jo napovedovali. 29-letni Minala se še noče upokojiti. Čeprav je bil v letu 2023 več mesecev brez kluba, je pred sezono 2023/24 našel novega. In sicer pri najuspešnejšem klubu v državi – no, država je Malta, ampak vseeno ...

Podpisal je za Sliema Wanderers, kjer so zapisali: "Veseli smo, da lahko v ekipo pozdravimo kamerunskega defenzivnega vezista Josepha Minalo. Igral je za več vrhunskih klubov, med drugim za Lazio, Bari in Salernitano, in bo naši ekipi prinesel bogate izkušnje. Njegove izjemne obrambne sposobnosti, taktično razumevanje in vsestranskost mu bodo omogočile pomembno vlogo v našem moštvu." Minala je v sezoni 2023/24 za 26-kratne malteške prvake odigral 25 tekem in dosegel štiri gole, klub pa je končal na tretjem mestu ter si priigral kvalifikacije za Konferenčno ligo. Kljub pomembni vlogi pa je nato spet zamenjal klub – avgusta 2024 je podpisal za ligaškega tekmeca Gzira United. Zanje je celo nastopil v kvalifikacijah za Konferenčno ligo, a so ga ob polčasu zamenjali pri porazu 7:0 proti Noahu.

Afera z njegovo starostjo je zavirala njegovo kariero

Minala je za Calciomercato povedal, da ga je afera z njegovo starostjo zavirala pri Laziu. Vezist, zdaj star 29 let, meni, da so ga vedno ocenjevali po dogodkih zunaj igrišča, ne po njegovih igrah: "Bil sem zelo mlad in nisem mogel vedeti, kakšen odziv bo to povzročilo. Prepričan sem, da je zgodba o starosti vedno zavirala mojo kariero."

