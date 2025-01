Kaj se v Barceloni dogaja z Danijem Olmom?

Da bi Olmo postal polnopravni član kluba, bi morala Barcelona do konca lanskega leta prijaviti zadostne prihodke, kar ji ni uspelo. Pri klubu iz prestolnice Katalonije so upali, da bodo vodstvo La Lige prepričali s prodajo VIP-sedežev na prenovljenem Camp Nouu, s čimer naj bi zaslužili dodatnih sto milijonov evrov. A kot poročajo različni španski mediji, Barceloni ni uspelo v doglednem času dostaviti dokumentacije, ki bi potrjevala prodajo VIP-sedežev.

Športni dnevnik Marca pojasnjuje, da bi v primeru Olma utegnil biti ključen prihajajoči petek, ko naj bi vodstvo kluba vodilnim v La Ligi le dostavilo vse potrebne dokumente.

Španskemu reprezentantu do takrat ne preostane drugega kot čakanje in pridno treniranje s preostankom ekipe. Nobena skrivnost ni, da si Olmo namreč želi ostati del Blaugrane, a vse večje vprašanje je, ali bo to sploh možno. Kot še dodaja Marca, so se zanj poleti poleg Barce zagreli številni velikani, med njimi tudi Manchester United, Manchester City in Bayern.

Če bo Olmo prisiljen oditi, bo za njegove usluge nedvomno vladalo ogromno zanimanja. Do končne odločitve pa mu preostaneta le "potrpežljivost in upanje," kot je na svoji spletni strani zapisala Marca.