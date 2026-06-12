Kaj se zgodi, ko Južnokorejec in gos zatavata med mehiške navijače?

Mehika ni bila edina reprezentanca, ki se je veselila prve zmage na letošnjem svetovnem prvenstvu. Na drugem obračunu je Južna Koreja po preobratu z 2:1 premagala Češko. Tekma je bila odigrana na stadionu Akron v bližini Guadalajare, ki je od Mexico Cityja oddaljena slabih sedem ur vožnje. Med navijači Mehike pa se je znašel osamljen navijač Južne Koreje.

Ni jasno, ali je posnetek nastal pred ali po obračunu Južne Koreje s Češko, prav tako ni znano, ali se je to zgodilo v Mexico Cityju ali Zapopanu, kjer je bila tekma odigrana. Zelo jasno pa je, da se je imel Južnokorejec med domačini zelo lepo. Če o nogometnih navijačih po celotnem svetu krožijo neprijetne zgodbe o nasilništvu in nespoštljivem obnašanju, so mehiški navijači pokazali, kakšna je velika večina ljubiteljev najpomembnejše postranske stvari na svetu.