Kaj se zgodi, ko Južnokorejec in gos zatavata med mehiške navijače?

Mehika ni bila edina reprezentanca, ki se je veselila prve zmage na letošnjem svetovnem prvenstvu. Na drugem obračunu je Južna Koreja po preobratu z 2:1 premagala Češko. Tekma je bila odigrana na stadionu Akron v bližini Guadalajare, ki je od Mexico Cityja oddaljena slabih sedem ur vožnje. Med navijači Mehike pa se je znašel osamljen navijač Južne Koreje.
Ni jasno, ali je posnetek nastal pred ali po obračunu Južne Koreje s Češko, prav tako ni znano, ali se je to zgodilo v Mexico Cityju ali Zapopanu, kjer je bila tekma odigrana. Zelo jasno pa je, da se je imel Južnokorejec med domačini zelo lepo. Če o nogometnih navijačih po celotnem svetu krožijo neprijetne zgodbe o nasilništvu in nespoštljivem obnašanju, so mehiški navijači pokazali, kakšna je velika večina ljubiteljev najpomembnejše postranske stvari na svetu.
Korejca so sprejeli medse in ga celo dvignili ter nekajkrat vrgli v zrak. Sledili so vzkliki: "Koreja, Koreja, Koreja!" Zdaj lahko potrdimo, da se je pravo svetovno prvenstvo zares začelo, saj so bile tovrstne obstranske zgodbe vedno pomemben del zgodbe vsakega prvenstva.
Gos v mehiških barvah
Južnokorejski navijač ni bil edini, ki je sinoči izstopal med mehiškimi navijači. Po tekmi v Mexico Cityju med domačini in Južno Afriko so domači navijači med sprehodom ujeli tudi gos, odeto v barve mehiške reprezentance.
Stadion Azteca, ki se nahaja v Mexico Cityju, je eden najbolj ikoničnih nogometnih stadionov na svetu. Odprt je bil leta 1966 in je edini stadion, ki je gostil kar dva finala svetovnega prvenstva v nogometu, in sicer leta 1970 in 1986. Znan je po svoji ogromni kapaciteti in zgodovinskih trenutkih, kot sta bila znameniti gol Diega Maradone z roko ter njegov 'gol stoletja' proti Angliji.
Svetovno prvenstvo v nogometu (FIFA World Cup) je najprestižnejši mednarodni nogometni turnir, na katerem tekmujejo moške reprezentance članic Mednarodne nogometne zveze (FIFA). Turnir se odvija vsaka štiri leta, kar omogoča reprezentancam dovolj časa za kvalifikacijske cikle in priprave. Prvo prvenstvo je bilo organizirano leta 1930 v Urugvaju in od takrat je postalo eden najbolj gledanih športnih dogodkov na planetu, ki združuje kulture in narode skozi šport.
Guadalajara je glavno mesto mehiške zvezne države Jalisco in je drugo največje mesto v Mehiki. Velja za kulturno središče države, saj je rojstni kraj številnih simbolov mehiške identitete, kot so glasba mariachi, tekila in tradicionalni rodei, znani kot charrería. Mesto je pomembno gospodarsko in tehnološko središče, pogosto imenovano tudi 'mehiška Silicijeva dolina' zaradi močne prisotnosti visokotehnoloških podjetij.
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