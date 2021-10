'Kaj vam bo telefon po 23. uri, če morate spati?'

O ODHODU Z MESTA SELEKTORJA MLADE REPREZENTANCE Vedno sem poslušal: Gliha je problem, Gliha je takšen in drugačen … Ja, zagovarjam red in disciplino. Ampak tudi, ko imam rojstni dan, se sprostimo, ponudim sok, pivo, kar koli. Ker mora priti do te transformacije. So pa to nekateri izkoristili za lastne potrebe. Preveč stranskih vplivov je pripeljalo do tega. Kaj pomeni, da je nogometaš inteligenten? To pomeni, da veš, da moraš po 23. uri spati. Zato, ker imaš naslednji dan določene napore. Kasneje sem pa s fanti praznoval rojstni dan in so mi očitali, da so pili. Če jih povabim na rojstni dan, bodo nekaj spili. Je tako? A bodo 22 let stari fantje pili sok? Nekateri so pili sok, nekateri so se pa napili. Današnja populacija teh stvari več ne razume. Mi, ki smo iz časov, ko je bilo vse bolj sproščeno in manj materializirano, na to bistveno drugače gledamo.

O TEŽAVAH SLOVENSKEGA NOGOMETA Mi ne razumemo profesionalizma. Profesionalizem je, da se z nekom hecaš do trenutka, ko stopiš na igrišče. Potem se moraš pa kot oseba transformirati. Mi bi se pa še kar na treningu in na tekmi zabavali. To je problem. Veste, amater ne more vzgajati bodočega profesionalca.

O STATUSU V REPREZENTANCI KOSOVA Tam sem že približno leto dni. Imam posebno vlogo v strokovnem štabu. V nogometu ljudje gledamo iz različnih zornih kotov. Do zdaj so imeli švicarski strokovni štab, ki pa je odšel. Dogovorili smo se, da vodim naslednji dve tekmi, potem pa želijo pripeljati Felixa Magatha , mene pa vključiti v njegov strokovni štab.

"Ko sem igral v Franciji, smo pred tekmo dobili na mizo dva litra vina. Vsak igralec je spil kozarec in odšel v sobo. Mislil sem si: mi na Balkanu bi to spili v minuti in pol!" je zgolj ena izmed zanimivih izjav nekdanjega slovenskega reprezentanta, ki jih lahko slišite v novi epizodi Fuzbala! Nekaj iztočnic iz pogovora ponujamo spodaj, za več pa si oglejte priložen video.

O ZLOGLASNEM JAVNEM PISMU REPREZENTANTOV

Deset ali dvanajst glavnih igralcev me je takoj podprlo. Pošiljali so mi sporočila, da nimajo nič s temi navedbami. Bili so zavedeni, niso vedeli, kaj podpisujejo. Prvi se je javil Stojinović, nato pa so začeli kapljati še SMS-i od ostalih. Takrat sem mislil, da se bo predsednik Mijatović na podlagi teh pomembnih sporočil, ki sem mu jih poslal, odzval tako, kot se nekdo v tej situaciji mora odzvati. A tega ni storil. Posledice pa smo plačali na evropskem prvenstvu, kjer smo bili »kanta za nabijanje«. In to je nastalo iz reprezentance, ki se je enakovredno kosala z najboljšimi reprezentancami. Če bi bili dobri na evropskem prvenstvu, na katerega se nismo uvrstili, ampak smo dobili organizacijo po zaslugi Aleksandra Čeferina, bi ti fantje lahko naredili kariere. Tako pa so njihove kariere uničene.

O ODVZEMANJU TELEFONOV REPREZENTANTOM

Fantom sem govoril: "Kaj vam bo telefon po 23. uri, če morate spati?" Športnik mora po 23. uri spati. Saj nisem zahteval, da naj se spravijo v posteljo ob 22:00 ali ob 21:30. Mora biti hierarhična disciplina, ki fante usmeri v to, da so osredotočeni na nogomet, ne pa na postranske stvari. Videli smo, kako so odigrali evropsko prvenstvo. Morate vedeti, da je bila to do tistega trenutka najuspešnejša generacija, saj nihče pred njimi ni odigral toliko težkih tekem.

O JANU MLAKARJU

Z Mlakarjem sem imel že prej težave. Na igrišču se niti premaknil ni. To sem dolgo trpel, ker fant nekaj ima, ampak tako ne gre. Kako naj gledam otroka, ki na igrišču gara, nekdo drug pa se sprehaja? On je do dvajsetega leta igral v Primaveri proti mlajšim od sebe. Ko je vse enostavno in lepo, se ne boš nič naučil. Naučil se boš takrat, ko boš igral proti močnejšim od sebe. On je prišel v položaj, da ga v reprezentanco niso poklicali niti tisti, ki so prej stali za njim.