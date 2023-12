Kako bi nogometni trenerji izpopolnili sistem VAR?

VAR. Stvar, o kateri nogometni svet razglablja praktično po vsaki tekmi. Tako v Sloveniji kot tudi v Angliji so napake sodnikov kljub prisotnosti VAR-a še zmeraj precej pogoste. Trenerji premierligaških klubov so postregli z nekaj idejami, ki bi po njihovem mnenju izboljšale VAR.

icon-expand VAR FOTO: Shutterstock

Glavni sodniki bi morali prevzeti več odgovornosti Trener Newcastla Eddie Howe je po tekmi petega kroga skupinskega dela Lige prvakov dejal, da vsak nogometni navdušenec, ki ni navijač PSG-ja, ve, da na tekmi med omenjenima ekipama ni prišlo do situacije za najstrožjo kazen. Sodnik je po ogledu posnetka pokazal na belo točko, Parižani pa so posledično v 98. minuti tekme prišli do izenačenja. "Če si gre glavni sodnik ogledati posnetek, je 99-odstotna možnost, da bo spremenil svojo prvotno odločitev. Vsakič, ko gledajo v zaslon, upam, da bodo dovolj pogumni, da ostanejo pri svoji sodbi. Ampak to se po navadi ne zgodi. Želel bi si, da se to spremeni," je povedal Howe.

icon-expand Eddie Howe FOTO: AP

Treba je razjasniti, kaj je igra z roko "Vprašanje igre z roko je najbolj problematično med vsemi. Če me vprašate, kdaj se roka dosodi in kdaj ne, vam ne bi znal povedati. Na drugi strani pa s prepovedanimi položaji nimam problemov. Tukaj narišejo črte, ki pokažejo, če gre za prepovedani položaj ali ne. Pri igri z roko pa gre za subjektivne odločitve," je dodal Howe. Hitrejše odločitve Trener Fulhama Marco Silva vidi največji problem v dejstvu, da premori za VAR trajajo občutno predolgo. "Vsi si želimo, da bi bil nogomet čim hitrejši. Všeč bi mi bilo, če bi odločitve sprejemali hitreje, ne pa da postopek traja več minut."

icon-expand Marco Silva FOTO: AP

VAR zmanjšuje sodniško avtoriteto Ange Postecoglou, ki je med poletjem sedel na trenerski stolček Tottenhama, meni, da ima VAR negativen vpliv na avtoriteto glavnega sodnika. "Glavni sodnik sodi tekmo, VAR pa sodi njegove odločitve. Ko je ta sistem prišel v nogometni svet, je prišel z namenom, da popravi očitne sodniške napake. Če si moraš situacijo ogledati iz sedmih različnih kotov in jo dati v počasen posnetek, potem to ni očitna napaka. Tako pa na vsaki tekmi porabijo več minut za to, da najdejo napako glavnega delivca pravice."

icon-expand Ange Postecoglou FOTO: AP

Naj postane jasno in očitno, kaj pomeni jasno in očitno Besedam Postecoglouja sta se pridružila tudi Erik ten Hag in Jurgen Klopp. Vsi vidijo problem v tem, da se zmeraj, ko je govora o VAR-u, razglablja o jasnih in čistih odločitvah, čeprav sploh ni razjasnjeno, kaj to pomeni. "Ne vem, zakaj se VAR ne uporablja za situacije, za katere je namenjen, in namesto tega čiste situacije spreminja v zakomplicirane, da ne bi osramotil glavnega sodnika," je dodal Klopp.