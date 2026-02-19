Kako bodo videti evropski Celjani brez Alberta Riere?

Celjani so v sredo prispeli v Prištino, kjer so ob večernih urah prvič nekoliko otipali teren na stadionu Fadil Vokrri in opravili še zadnji trening pred prvo tekmo play-offa za osmino finala Konferenčne lige. Sredin večer je postregel z nizkimi temperaturami, vse skupaj pa je dodatno podkrepil še hladen veter. A na večer tekme bodo pogoji vseeno nekoliko milejši. Grofje v tekmo vstopajo v vlogi favorita, a kot je poudaril trener Ivan Majevski, bodo to morali dokazati tudi na igrišču. "Če nisi pravi, si hitro kaznovan. Imamo kvaliteto, a če tega ne bomo dokazali, če ne bomo od prve sekunde pravi, bomo imeli težave," poudarja Belorus na klopi Celja.

Ivan Majevski FOTO: NK Celje

Majevski je Celjane vodil na treh tekmah – zmagi proti Radomljam in Muri ter poraz proti Olimpiji –, prvič pa bo v vlogi glavnega trenerja nastopil na evropskem odru. Čaka ga zahtevna naloga, še posebej po rezultatskih uspehih in atraktivni igri, ki jo je gojil njegov predhodnik Albert Riera. "Ne bom nikogar kopiral, nisem Albert, sem Ivan," je bil pred tekmo jasen Belorus. Nocoj bomo tako imeli priložnost spoznati, kako bodo Celjani videti v Evropi brez karizmatičnega Španca, ki je postavil visoko letvico.

Celjani že dlje časa pogrešajo kapetana Žana Karničnika in Marka Zabukovnika, a večjih težav v kadru ni. Je pa Majevski moral sprejeti eno težko odločitev. Zaradi pravila, ki po zimskem prestopnem roku dovoljuje registracijo le treh novih nogometašev, je moral doma ostati Jakov Pranjić. Prednost so dobili Armandas Kučys, Svit Sešlar in Ivan Ćalušić. Za ponovitev lanskega zgodovinskega dosežka, ko so se Celjani v četrtfinalu Konferenčne lige enakovredno kosali s Fiorentino, mora moštvo iz mesta ob Savinji naprej preskočiti Drito, nato pa še AEK Atene oziroma praško Sparto (odvisno od žreba).

Kdo je Drita?

Celjanom bo nasproti stala Drita, ki je slovenski javnosti skoraj popolna neznanka. Celjski tekmec je v letošnji sezoni postal prvi kosovski klub, ki se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov, potem ko je s skupnim izidom 4:2 izločil Differdange. Drita je postala tudi drugi kosovski klub v ligaškem delu katerega od evropskih tekmovanj. V Konferenčni ligi je končala na 20. mestu. Premagala je Shkendijo in Shelbourne, remizirala z Omonio in KuPS-om, izgubila pa proti Rayu Vallecanu in AZ Alkmaarju.