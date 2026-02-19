Naslovnica
Nogomet

Kako bodo videti evropski Celjani brez Alberta Riere?

Priština, 19. 02. 2026 13.06 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Simon Valant
NK Celje

Nogometaše Celja nocoj ob 21. uri čaka "prvi polčas" boja za uvrstitev v osmino finala Konferenčne lige. V Prištini se bodo udarili z Drito, aktualnim državnim prvakom Kosova. Celjani, ki so v vlogi favorita, bodo v Evropi prvič nastopili pod vodstvom Ivana Majevskega, potem ko je Belorus stopil v čevlje Alberta Riere, novega trenerja Eintrachta iz Frankfurta.

Celjani so v sredo prispeli v Prištino, kjer so ob večernih urah prvič nekoliko otipali teren na stadionu Fadil Vokrri in opravili še zadnji trening pred prvo tekmo play-offa za osmino finala Konferenčne lige. Sredin večer je postregel z nizkimi temperaturami, vse skupaj pa je dodatno podkrepil še hladen veter. A na večer tekme bodo pogoji vseeno nekoliko milejši.

Grofje v tekmo vstopajo v vlogi favorita, a kot je poudaril trener Ivan Majevski, bodo to morali dokazati tudi na igrišču. "Če nisi pravi, si hitro kaznovan. Imamo kvaliteto, a če tega ne bomo dokazali, če ne bomo od prve sekunde pravi, bomo imeli težave," poudarja Belorus na klopi Celja.

Ivan Majevski
Ivan Majevski
FOTO: NK Celje

Majevski je Celjane vodil na treh tekmah – zmagi proti Radomljam in Muri ter poraz proti Olimpiji –, prvič pa bo v vlogi glavnega trenerja nastopil na evropskem odru. Čaka ga zahtevna naloga, še posebej po rezultatskih uspehih in atraktivni igri, ki jo je gojil njegov predhodnik Albert Riera.

"Ne bom nikogar kopiral, nisem Albert, sem Ivan," je bil pred tekmo jasen Belorus. Nocoj bomo tako imeli priložnost spoznati, kako bodo Celjani videti v Evropi brez karizmatičnega Španca, ki je postavil visoko letvico.

Preberi še Celjani po dolgem času v Evropi brez Riere: 'Nisem Albert, sem Ivan'

Celjani že dlje časa pogrešajo kapetana Žana Karničnika in Marka Zabukovnika, a večjih težav v kadru ni. Je pa Majevski moral sprejeti eno težko odločitev. Zaradi pravila, ki po zimskem prestopnem roku dovoljuje registracijo le treh novih nogometašev, je moral doma ostati Jakov Pranjić. Prednost so dobili Armandas Kučys, Svit Sešlar in Ivan Ćalušić.

Za ponovitev lanskega zgodovinskega dosežka, ko so se Celjani v četrtfinalu Konferenčne lige enakovredno kosali s Fiorentino, mora moštvo iz mesta ob Savinji naprej preskočiti Drito, nato pa še AEK Atene oziroma praško Sparto (odvisno od žreba).

Kdo je Drita?

Celjanom bo nasproti stala Drita, ki je slovenski javnosti skoraj popolna neznanka. Celjski tekmec je v letošnji sezoni postal prvi kosovski klub, ki se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov, potem ko je s skupnim izidom 4:2 izločil Differdange.

Drita je postala tudi drugi kosovski klub v ligaškem delu katerega od evropskih tekmovanj. V Konferenčni ligi je končala na 20. mestu. Premagala je Shkendijo in Shelbourne, remizirala z Omonio in KuPS-om, izgubila pa proti Rayu Vallecanu in AZ Alkmaarju.

Preberi še Albanski klub, ki je kljuboval jugoslovanskemu režimu

Drita sicer prihaja iz Gnjilana, a evropske tekme igra na nacionalnem stadionu Fadil Vokrri v Prištini, ki sprejme skoraj 14.000 gledalcev. Pred nekaj meseci je tu gostovala tudi slovenska nogometna reprezentanca in v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo remizirala z 0:0. A ko na tem stadionu igra Drita, je slika drugačna. Tribune so precej bolj prazne, evforije, kakršno ustvari reprezentanca, ni.

Po podatkih Transfermarkta je vrednost kosovskega prvaka 7,58 milijona evrov. Najvrednejši posameznik je napadalec Arb Manaj, ocenjen na 800.000 evrov, ki pa ima v zadnjem obdobju težave z aduktorjem, zato po besedah domačega trenerja Zekirije Ramadanija ne bo igral.

nogomet nk celje drita konferenčna liga

Preminil sloviti nemški trener Sepp Piontek

Allegri zabrusil Fabregasu: 'Otrok si, ki je nedavno postal trener'

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
19. 02. 2026 14.33
"Ne bom nikogar kopiral, nisem Albert, sem Ivan," je bil pred tekmo jasen Belorus. Tale stavek me malo skrbi. Sicer pa danes v Ljubljani navijamo za Celje. :)
Odgovori
0 0
Lucas Grof
19. 02. 2026 14.24
💛💙 gremo Celje .. zavistneži odvoz 💛💙
Odgovori
0 0
simc167
19. 02. 2026 13.45
Slabo, konec celjske pravljice. Žal
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
