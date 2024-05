Kako globoko v proračun je pripravljen seči AC Milan?

A odškodnina lahko gre v višave

Pri AC Milanu naj bi bili po podatkih uglednega italijanskega časnika pripravljeni zanj odšteti tudi več kot 60 milijonov evrov, a vprašanje, če bi to bilo dovolj za predčasno prekinitev sodelovanja z Leipzigom, s katerim ga pogodbe veže do junija 2028. Višina odškodnine je namreč močno odvisna od uspešnosti Šeška. Že zdaj naj bi bila ocena njegove odškodnine pri 65 milijonih evrov, športnik, ki je na 40 tekmah letošnje sezone za Leipzig dosegel 16 golov in podal pri dveh, pa utegne še rasti. Kar želijo na San Siru preprečiti in si kar najhitreje zagotoviti visokoraslega napadalca.