Kako je Borussia čez noč izgubila številne nevtralne navijače

Iz kluba so sporočili, da je podjetje s tem pridobilo možnost uporabe oglaševalskega prostora, tržnih pravic in VIP klubskih prostorov. Rheinmetallov logo se bo odslej pojavljal na oglaševalskih panojih in novinarskih konferencah, a ne tudi na dresu porurskega velikana.

Navijači: Partnerstvo se ne sklada z vrednotami kluba

"V odprtem dialogu z upravo kluba smo predstavniki navijačev predstavili splošne pomisleke glede partnerstva in dvom, da se to sodelovanje ne sklada z vrednotami našega kluba," so na moralno spornost dogovora opozorili pri Borussijinem oddelku za navijače, poroča DW Sports.

Klub se brani, da je to zgolj nova normalnost, v kateri živimo

Sploh prvič v zgodovini se je zgodilo, da je predstavnik Bundeslige sklenil partnerstvo z enim od nemških proizvajalcev orožja. Dortmundčani so razlog za nepričakovano potezo pojasnili z besedami, da sta varnost in obramba temeljni kamen demokracije. "Še posebej danes, ko vsak dan vidimo, kako je treba braniti svobodo v Evropi. To je nova normalnost, s katero se moramo soočiti," so dodali.

"Da podjetje, kot je Rheinmetall, sponzorira nogometni klub, se morda na prvi pogled zdi nenavadno, ampak to zgolj kaže, v kakšnem času živimo. Žal si moramo priznati, da živimo v drugačnem, bolj grozečem svetu," je partnerstvo komentiral nemški podkancler Robert Habeck.