Eric Abidal je zakockal svoj status nesporne legende: 'Zaslužim si to ponižanje'

Eric Abidal je za francosko izbrano vrsto zbral 66 nastopov. Leta 2006 je v finalu svetovnega prvenstva odigral 120 minut, ko je po podaljških slavila Italija. Leto kasneje se je iz Lyona, s katerim je serijsko osvajal francoske naslove, preselil v Barcelono, kjer je ostal do leta 2013. V tem času je bil del ene najslovitejših zasedb v zgodovini, ki je pod vodstvom Pepa Guardiole navduševala s prepoznavno "tiki-tako" in dvakrat osvojila Ligo prvakov. Kariero je iz osebnih razlogov sklenil leta 2014 v Olympiakosu.

V bogati karieri, med katero je dvakrat uspešno prestal boj z rakom na jetrih, si je pridobil naziv enega najbolj priljubljenih nogometašev. Ta zvezda pa je – predvsem med navijači Barcelone – začela bledeti, ko se je vrnil na Camp Nou kot tehnični sekretar oziroma pomočnik športnega direktorja.

Januarja lani je, potem ko je bil odpuščen trener Ernesto Valverde, okrivil igralce kluba, češ da pod Valverdejevim vodstvom niso dovolj zavzeto garali za klub in so zato delno krivi, da je španski strokovnjak izgubil službo. Na njegove očitke se je z objavo na Instagramu odzval celo Lionel Messi, ki je udaril po nekdanjem soigralcu in ga pozval, naj javno razkrije imena nogometašev, ki se po njegovem mnenju niso dovolj trudili.

To se seveda ni zgodilo, Abidal pa je po zgodovinskem porazu z 2:8 v četrtfinalu Lige prvakov proti münchenskemu Bayernu nekaj mesecev kasneje službo izgubil tudi sam. A to za Abidalov ugled ni bilo še nič v primerjavi s tem, kar je sledilo pred slabima dvema tednoma. 11. novembra je v Franciji odjeknil škandal, ko sta neznanca s kovinskimi palicami pretepla nogometašico PSG-ja Kheiro Hamraoui. Organi pregona so sprva domnevali, da je za napadom stala njena soigralca Aminata Diallo, ki je bila pridržana, a nato tudi hitro izpuščena zaradi pomanjkanja dokazov.

Posledice, ki jih je po napadu neznancev utrpela Kheira Hamraoui: