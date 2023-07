Kako je Inter Miami prepričal Messija, da se mu pridruži?

Messiju bo pogodba v Miamiju prinesla okrog 50 milijonov evrov letno, pot do nje pa za vodstvo kluba ni bila lahka. "Na tem projektu sem porabil tri leta, zadnje leto in pol sem v to vložil res ogromno časa. Sam sem se glede poslovnega vidika veliko pogovarjal z njegovim očetom, David pa se je z nogometnega vidika pogovarjal z Leom. Skupaj smo bili v Barceloni, Miamiju, Rosariu in Dohi. Čas svetovnega prvenstva sem preživel v Katarju, kjer sem podrobno spremljal Argentino. K sklenitvi pogodbe pa je močno pripomoglo tudi sodelovanje z Appleom," je o pogajanjih pred sklenitvijo pogodbe povedal Mas.