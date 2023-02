Kako je Osimhen proti Spezii presegel celo Cristiana Ronalda

Številni se verjetno še spomnite izjemnega zadetka Cristiana Ronalda izpred štirih let v majici Juventusa, ko je z nebeškim skokom preskočil enega od branilcev Sampdorie in zabil za zmago stare dame v Genovi. Portugalcu so takrat izmerili, da je pri odrivu z glavo dosegel višino 256 centimetrov. Ronalda so takrat razglasili za neuradnega rekorderja "v skoku v višino" med italijansko nogometno elito.

Ta naziv pa mu je v nedeljo odvzel Victor Osimhen, ki je pri zadetku za vodstvo Napolija z 2:0 v La Spezii skočil še dva centimetra višje. Njegov odriv je bil dovolj visok, da domači vratar Bartlomiej Dragowski žoge ni uspel doseči niti z rokami.

"Polet" Cristiana Ronalda proti Sampdorii leta 2019: