Kako je slovenski drugoligaš postal ljubljenec avstrijskih navijačev

Na in izven zelenic – nogomet piše fantastične zgodbe. Mednje prav gotovo sodi romanca drugoligaša Brinja Grosuplja in avstrijskih navijačev na družbenem omrežju X. Kar se je začelo kot zabavna objava enega od uporabnikov, je preraslo v pravo manijo, zaradi katere se bo klub v pripravah na drugi del sezone podal čez Karavanke. V načrtu je tudi ustanovitev uradnega društva avstrijskih navijačev Brinja.

icon-expand Pokalni obračun Brinje – Olimpija je kljub neugodnim vremenskim razmeram spremljalo 800 gledalcev, kar je največ v zgodovini kluba, ki je letos praznoval 20. obletnico nastanka. FOTO: NK Brinje Grosuplje

Začelo se je povsem naključno. Na družbenem omrežju X (nekdanjem Twitterju, op. a.) je uporabnik pod imenom Made konec oktobra avstrijskemu nogometnemu "mehurčku" predlagal, da bi v tujini skupaj poiskali klub, za katerega bi stiskali pesti. Drugi uporabnik je v komentarju označil profil slovenskega drugoligaša Brinje, ki se je na omembo hitro odzval. "V četrtek igramo pokalno tekmo proti veliki Olimpiji. Brezplačno pivo za vse," so odgovorili s klubskega profila. Čeprav je Brinje po izvajanju enajstmetrovk izpadlo, je bilo prisrčno povabilo dovolj, da so se avstrijski navijači ogreli za drugoligaša iz Grosuplja. "Iskali so klub, za katerega bi navijali. Povabili smo jih na tekmo z Olimpijo in od takrat naprej redno komuniciramo. Zadeva raste," nam je razložil Šime Dmitrović, direktor marketinga, ki upravlja tudi klubski profil na omrežju X. Kako se je vse skupaj začelo:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred pokalnim obračunom z zmaji je imel profil okoli 80 sledilcev, sedaj se bliža mejniku 500. K povečanju zanimanja za Brinje je močno pripomoglo dejstvo, da je klub v interakciji z navijači zelo aktiven. Nekatere objave so celo v nemščini, izjave nogometašev po tekmah pa so prevedene, da jih lahko razumejo tudi avstrijski navijači. "Če nam klub ne bi odgovarjal na naša sporočila, zagotovo med nami ne bi bilo takšnega navdušenja," je pojasnil uporabnik Made, čigar ideja je začela nevsakdanjo navijaško zgodbo. Rekordna objava, ki jo je videlo več kot 36 tisoč uporabnikov:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Februarja v Avstrijo, navijači kupujejo 'vse živo' Daleč največ zanimanja doslej je požela naznanitev, da bo Brinje 9. februarja v sklopu priprav na drugi del sezone gostovalo tudi v Avstriji, in sicer se bo pomerilo z drugoligašem Lafnitzem. Objava je dosegla že preko 36 tisoč uporabnikov in odveč je poudarjati, da je bila med navijači na drugi strani Karavank sprejeta z velikim navdušenjem. Ti so sicer upali, da se bo Brinje pomerilo s slovito dunajsko Austrio, a bodo morali na to še malo počakati. "Zdaj se dogovarjamo za še eno tekmo, da bi to povezali v nekakšno turnejo. Austria Dunaj je žal imela drugačne načrte, a morda se nam uspe dogovoriti poleti," je pojasnil Dmitrović. Navdušenje naših severnih sosedov je hitro občutila tudi klubska blagajna. Dmitrović je povedal, da se je promet v spletni klubski trgovini močno povečal, in navdušeno dodal: "Kupujejo 'vse živo'. Od dresov, majic, do šalov in nogavic, ki jih sicer nihče drug ne kupi." Objave na omrežju X so prilagojene nemško govorečim navijačem, ki jih ima klub iz dneva v dan več:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V načrtih koledar in uradno navijaško društvo V klubu si želijo, da se bo sodelovanje z avstrijskimi podporniki v prihodnosti razvijalo organsko. "Ničesar ne bomo silili, a pripravljamo nekaj novosti. Na koledarju za leto 2024 bodo svoje mesto dobili tudi avstrijski navijači. Pripravljamo tudi uradno navijaško društvo, kjer bodo oni imeli glavno besedo." Kako pa sodelovanje s klubom vidijo navijači? Made, ki je želel ostati anonimen, saj da govori v imenu vseh avstrijskih navijačev Brinja, je pojasnil, da so o možnosti ustanovitve navijaškega društva že razpravljali, a dorekli še niso ničesar. Predvsem si želijo obiskati Grosuplje ter tam spoznati nogometaše in klubsko osebje. "Seveda bi najprej radi obiskali eno od tekem. Naša dolgoročna cilja pa sta, da bi ohranili trenutno navdušenje in da bi Brinje dobile pozornost tudi v Nemčiji," si obeta začetnik nenadejane romance.

icon-expand FOTO: 24ur.com icon-chevron-left icon-chevron-right

Klubska vizija? Staviti na mlade in iz vsake tekme narediti dogodek Za Grosupeljčane je to šele druga sezone med drugoligaši. Lansko so zaključili na osmem mestu, po prvem delu letošnje pa so še mesto višje. Vse mladinske selekcije od 15. do 19. leta nastopajo v prvi ligi, mladinci so prezimili na visokem četrtem mestu. Še bolj kot na rezultate so lahko v klubu ponosni, da jim je uspelo vzbuditi zanimanje lokalnega okolja. Tudi ali predvsem zaradi prijemov, ki so za številne slovenske športne kolektive (žal) znanstvena fantastika. Vstopnina je za vse brezplačna, ponudba hrane in klubskih izdelkov pa za naše standarde nadpovprečna. "Iz vsake tekme želimo narediti dogodek. Želimo, da ljudje pridejo, da kaj dobrega pojejo in popijejo, se pri nas zabavajo in družijo," je klubski pogled na navijače povzel Dmitrović.

icon-expand Najizkušenejši v taboru Brinja je 29-letni nekdanji član Olimpije Nik Kapun. FOTO: NK Brinje Grosuplje

Z nogami trdno na tleh: Do prve lige je še daleč Brinje je sezono odprlo sijajno – s petimi zaporednimi zmagami. "Bilo je noro. Govorilo se je po celem Grosuplju. Tudi o prvi ligi, a do tja je še daleč," ostaja realen Dmitrović, ki rad poudari, da vizija kluba sloni na razvoju mladih perspektivnih nogometašev. V tej sezoni je povprečna starost moštva dobrih 22 let. Le nekdanji član Olimpije Nik Kapun jih šteje več kot 25. Organizacijski in tekmovalni vzpon kluba, ki se je začel, ko je vlogo predsednika leta 2017 prevzel Andraž Zrnec, je v začetku novembra nov mejnik doživel proti slovitejši sosedi. "Na tekmi z Olimpijo so bili podrti vsi rekordi obiskanosti. Lokalno okolje se prebuja, imamo podporo župana. Prihodnje leto bomo športni park širili z dodatnim igriščem," je nogometno stanje v Grosuplju še orisal Dmitrović. Čeprav se zavedajo, da so še daleč od prve lige, so lahko Grosupeljčani v marsičem zgled tudi bolj znanim tekmecem. Predvsem pa so nazoren primer, kaj vse je mogoče doseči, če se posveča malenkostim, ki v slovenskem nogometnem prostoru prevečkrat ostanejo prezrte.