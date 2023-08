'Kako naj igramo pred ljudmi, ki so krivi za umor našega navijača?'

Nogometni svet je v torek pretresla novica o množičnem pretepu med navijači zagrebškega Dinama in atenskega AEK, v katerem je 29-letni Grk izgubil življenje. "Zahtevamo takojšnjo strogo kazen. Civiliziran evropski nogometni svet čaka na to," so v izjavi za javnost zapisali pri atenskem klubu.

icon-expand Sveče in rože na mestu, kjer je umrl navijač AEK FOTO: AP Grška policija po torkovem krvavem spopadu pred stadionom, na katerem bi morala AEK in Dinamo Zagreb odigrati tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov, še zmeraj išče osebo, ki je z nožem končala življenja 29-letnega navijača AEK. Grčija je medtem zavita v črno, vodstvo nogometnega kluba iz Aten pa zahteva ustrezno ukrepanje Uefe. "Vprašanja, ki si jih zastavljajo naši navijači, se porajajo tudi nam. Kako je možno, da po dejanju organiziranih hrvaških kriminalcev stopimo na igrišče in igramo proti ekipi, ki je kriva za to? Kaj, če bodo njegovi morilci na tribuni? Kako naj igramo, če še zmeraj teče kri naših navijačev? Je lobiranje Hrvatov pri Uefi res pomembnejše od človeškega življenja? Ali res zahtevajo, da naši nogometaši igrajo, kot da se nič ni zgodilo? Obstaja samo en odgovor: takojšnja stroga kazen, na katero čaka celoten evropski nogometni svet, na čelu z nami," so na uradni klubski spletni strani zapisali Grki. PREBERI ŠE Zaradi smrti navijača prestavljena tekma med Dinamom in AEK Atenski košarkarski velikan Panathinaikos bi moral septembra odigrati prijateljsko tekmo proti Dinamu Zagrebu, slednja pa je bila v luči grozljivega dogodka odpovedana. Preminulemu navijaču so se poklonili mnogi nogometni navdušenci širom Evrope, med njimi tudi najzvestejši podporniki Galatasaraya, ki so v torek zvečer pripotovali v Ljubljano, kjer je Olimpija gostila klub iz Istanbula.