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Nogomet

'Kako naj pogrešam Ronalda, če ga ni več v reprezentanci?'

Braga, 15. 11. 2026 09.30 pred 47 minutami 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Jorge Jesus

Portugalska je na prvi tekmi po reprezentančnem slovesu Cristiana Ronalda doživela visok poraz z Dansko (1:4). Na večer poklona nekdanjemu kapetanu so navijači vzklikali njegovo ime, selektor Jorge Jesus pa se je po tekmi soočil tudi z vprašanji o njegovi odsotnosti. Ruben Dias je priznal, da so Ronaldu želeli podariti zmago.

V Bragi je bilo pred začetkom vse v znamenju slovesa od dolgoletnega kapetana. Portugalski igralci in otroci, ki so jih spremljali na igrišče, so nosili drese z Ronaldovim imenom in številko sedem. Navijači so pripravili tudi transparent z zahvalo kapetanu, poklon pa se je nadaljeval v sedmi minuti.

Poklon Cristianu Ronaldu
Poklon Cristianu Ronaldu
FOTO: AP

Toda večer se je razpletel povsem drugače od portugalskih želja. Po četrtem danskem zadetku so nekateri gledalci začeli zapuščati stadion, s tribun pa je odmevalo Ronaldovo ime. Novinarji so zato Jorgeja Jesusa po tekmi vprašali, ali pogreša nekdanjega kapetana.

"Kako naj pogrešam Ronalda, če ga ni več v reprezentanci?" je odgovoril selektor. Dodal je, da bi mu Ronaldo lahko delal družbo, vendar za reprezentanco ne igra več in se je o svoji prihodnosti že odločil.

Ob tem je priznal, da je razumljivo, da navijači pogrešajo nogometaša, ki je 23 let zaznamoval izbrano vrsto. Pri razlagi poraza je izpostavil predvsem obrambne težave celotnega moštva. Portugalci po njegovi oceni niso pravočasno izvajali pritiska, zato so Danci prelahko prihajali do njihove zadnje vrste. Odgovornosti za štiri prejete gole ni pripisal zgolj branilcem.

"Zelo smo si želeli zmago podariti Crisu (Ronaldu) in vsem Portugalcem," je povedal Ruben Dias. Priznal je, da so bili Danci boljši, Portugalci pa z žogo niso našli pravega ravnotežja. Drugi in tretji prejeti zadetek sta po njegovi oceni prišla v trenutkih, ki sta moštvu vzela možnost vrnitve.

Dias je poudaril tudi, da je bil poklon le majhna zahvala za vse, kar Ronaldo pomeni portugalskemu nogometu. "Zaznamoval je celo generacijo in državo," je dejal. Nekdanji kapetan je reprezentančno kariero sklenil pri 234 nastopih in 146 zadetkih.

Razočaranja ni skrival niti Joao Palhinha. "Praktično vse je šlo narobe. Nasprotniku smo delo preveč olajšali," je povedal. Soigralce je pozval k premisleku, hkrati pa izrazil prepričanje, da se bo Portugalska odzvala že na naslednji tekmi.

Danci so slavili ob dveh zadetkih Rasmusa Hojlunda ter golih Pierra-Emila Hojbjerga in Joachima Andersena. Bernardo Silva je v sodnikovem dodatku le ublažil poraz.

Portugalska po štirih uvodnih zmagah ostaja na vrhu skupine z 12 točkami, tri pred Dansko. Četrtfinale ima že zagotovljen, za potrditev prvega mesta pa bo v torek na gostovanju pri Walesu potrebovala vsaj remi.

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omega _v6
15. 11. 2026 10.10
Sem gledal tekmo!! Ni bil kriv napad obrambe ni bilo nikjer!!
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