PRENOS V ŽIVO: Zaradi izgredov na tekmah nameravajo zaostriti zakonodajo

Po nedavnem navijaškem incidentu na nogometni tekmi v Murski Soboti, po katerem je bilo poškodovanih več nogometašev, so se na sestanku o dodatnih ukrepih na tem področju pogovarjali ministra Boštjan Poklukar in Matjaž Han ter predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije. O odločitvah bodo javnost seznanili ob 16. uri z izjavo za medije, ki jo v živo prenašamo tudi na naši spletni strani. Poklukar je napovedal, da se bodo lotili spremembe zakonodaje, na tem področju jo nameravajo zaostriti. Han je poleg spremembe zakonodaje poudaril tudi preventivo, ozaveščanje navijačev.

Predstavniki NZS-ja in OKS-a ter notranji minister Boštjan Poklukar in minister Matjaž Han, ki je pristojen za športni resor, so spregovorili o dodatnih ukrepih, s katerimi bi lahko takšna dejanja, kot je zaznamovalo tekmo v Murski Soboti, v prihodnje preprečili. Poklukar je poudaril, da gre za popolnoma nedopusten dogodek. "Kaj takega se na naših športnih prireditvah ne sme dogajati," je bil jasen. "Gre za huliganstvo, ki ga najostreje obsojamo," je dodal. Poročila, ki ga je zahteval od Policije, sicer še ni dobil. Pod drobnogledom je tudi delo varnostnikov na omenjeni tekmi. Minister za notranje zadeve je napovedal, da se bodo lotili spremembe zakonodaje na tem področju, želijo jo zaostriti. Večji poudarek želijo dati tudi na sodelovanje z nogometnimi klubi, ki so organizatorji tekem. "Organizator je prvi, ki je odgovoren za varnost," je pojasnil. Delovna skupina se bo sešla prihodnji teden. Tudi Han je poleg spremembe zakonodaje poudaril preventivo, ozaveščanje navijačev. Bobinac je spomnil, da je šport ambasador ugleda. "Tekme in tekmovanja naj bodo športni praznik, ne pa huliganstvo," je dodal.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert

V nedeljo so na nogometni tekmi Mura - Maribor v 58. minuti organizirani navijači Maribora ob zelenico, kjer so se ogrevali domači nogometaši, odvrgli močno eksplozivno telo. Zdravniško pomoč je moralo poiskati pet nogometašev, kondicijski trener Mure ter pobiralec žog, ki so bili najbližje mestu eksplozije. Sodnik je tekmo najprej prekinil, nato pa odpovedal. O njeni usodi in kaznih za vse vpletene bo odločal disciplinski sodnik NZS-ja.