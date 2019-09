Kako pri Romi pomagajo pri iskanju pogrešanih otrok

V času, ko nogometni klubi med seboj tekmujejo v tem, kdo bo na bolj domiseln način predstavil nove nakupe, so se pri italijanski Romi odločili za sila zanimivo potezo. Ob naznanitvi vsake od okrepitev na Twitterju Rimljani objavijo še fotografije, na katerih so dalj časa pogrešani otroci. Poteza se je doslej izkazala za odlično, saj so se k družinam vrnili že štirje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pred začetkom poletnega prestopnega roka so se pri Romi povezali z dvema organizacijama, ki skrbita za izginule otroke širom sveta. Ameriški nacionalni center za pogrešane in izkoriščane otroke ter italijanski Telefono Azzuro sta poskrbela, da pri Rimljanih ob vsaki okrepitvi na uradnem Twitter računu objavijo še okoli deset pogrešanih ali izgubljenih otrok. Vpliv te poteze je verjetno presenetil vse vpletene, saj je bil odziv na objave doslej neverjetno pozitiven. Sprva je bila v Londonu najdena deklica, ki je bila del naznanitve prestopa turškega branilcaMerta Cetina. Ob objavi prihoda Davideja Zappacoste je bil v Belgiji najden še devetletni deček. Na zadnji dan prestopnega roka je v Rim iz Arsenala prispel Henrikh Mkhitaryan, ki je bil na Twitterju najavljen podobno kot njegovi predhodniki. Armenčev prestop je pomagal 13-letniku v Keniji, čigar družina ga je pogrešala več dni. Novica je uradna postala v nedeljo, prav na dan, ko je Mkhitaryan prišel do prvenca v dresu Rome. Še ena dobra novica pa je odjeknila v torek, ko je bila prav tako v Keniji opažena osemletna deklica, ki je bila del naznanitve prestopa Chrisa Smallinga. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke