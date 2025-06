Kako se je 32 ekip uvrstilo na klubsko svetovno prvenstvo?

FIFA nov format klubskega svetovnega prvenstva označuje za novo dobo klubskega nogometa. V Združenih državah Amerike se bo pomerilo 32 klubov z vsega sveta, ki bodo napadali naslov prvaka - ta zmagovalcu prinaša več kot 100 milijonov evrov. Pripravili smo povzetek klubov, ki bodo sodelovali in kako so se kvalificirali.

Klubi iz šestih zvez in 20 držav se bodo v razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu pomerili med 14. junijem in 13. julijem, začenši s skupinskim delom, nato s tremi izločilnimi fazami do finala, ki bo na stadionu MetLife v New Jerseyju. Odločitev o razširitvi s sedmih klubov na polnopravni turnir leto pred svetovnim prvenstvom leta v ZDA, Kanadi in Mehiki je zaradi natrpanega koledarja tekem sprožila kritike nekaterih igralcev, nacionalnih zvez in klubov. Tema razprave sta bili tudi cena vstopnic in vpliv na prestopni rok – igralci bodo med turnirjem verjetno menjali klube – prav tako pa tudi način, kako so se odločili za kvalifikacije. Pomembno pravilo je bila omejitev na dva kluba na nacionalno zvezo, razen če sta več kot dva kluba iz iste zveze v štiriletnem kvalifikacijskem obdobju osvojila najvišje klubsko tekmovanje svoje konfederacije – kot je Uefina Liga prvakov.

UEFA ima 12 predstavnikov

Začnimo pri Evropi, ki ima kar 12 predstavnikov. Tri ekipe so si mesto na svetovnem prvenstvu prislužile z zmago v zadnjih štirih izvedbah Uefine Lige prvakov. To so Chelsea, Real Madrid in Manchester City. Ker so Madridčani v tem odbobju dvakrat osvojili evropsko lovoriko, je tako preostalih devet mest določil Uefin koeficient.

Chelsea je leta 2021 v Portu osvojil Ligo prvakov. FOTO: AP icon-expand

Na prvenstvo so se tako uvrstile ekipe, ki so se v kvalifikacijskem obdobju najbolje odrezale v Ligi prvakov – razen če sta dve ekipi iz iste države že zapolnili mesto, zato Liverpool ni bil na seznamu. Na račun tega bodo v ZDA igrali münchenski Bayern, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Inter Milan, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus in Red Bull Salzburg.

Al Hilal glavni adut azijske nogometne zveze

Preko azijske Lige prvakov so se uvrstili zadnji trije zmagovalci: Al Hilal (Savdska Arabija), Urawa Red Diamonds (Japonska) in Al Ain (Združeni arabski Emirati). Zaradi sprememb, ki so v zadnjih štirih letih prinesle le tri zmagovalce azijske Lige prvakov, je četrto mesto na račun koeficienta pripadlo južnokorejski ekipi Ulsan.

Za Al Hilal igrajo Cancelo, Mitrović, Neves, Koulibaly, Lodi, Milinković-Savić, Malcom in Bounou, medtem ko se nakup Neymarja ni obnesel. FOTO: AP icon-expand

Najmočnejša se zdi zasedba Al Hilala, ki je pred kratkim podpisala nesramno bogato pogodbo s trenerjem Simonejem Inzaghijem (26 milijonov evrov na sezono), v svoje vrste pa želi zvabiti še Thea Hernandeza, Victorja Osimhena, Ibrahimo Konateja, Bruna Guimaraesa in Edersona.

Medtem bo barve Al Aina zastopal slovenski branilec Marcel Ratnik, ki bo zaradi tega izpustil evropsko prvenstvo do 21 let, na katerem bo igrala tudi Slovenija.

Iz Južne Amerike štirje brazilski klub in dva argentinska

Južnoameriški zvezi pripada šest mest, štiri od teh so zasedli zmagovalci Cope Libertadores. To so Palmeiras, Flamengo, Fluminense in Botafogo. Na račun koeficienta sta si mesto na klubskem mundialu prislužila še argentinska velikana River Plate in Boca Juniors.

Boca Juniors je zadnji argentinski naslov osvojila leta 2022. FOTO: AP icon-expand

Afrika bo imela štiri predstavnike

Prevlada Al Ahlyja, za katerega nastopa tudi Nejc Gradišar, ki podobno kot Ratnik ne bo mogel pomagati mladi slovenski reprezentanci, je zapletla dodelitev štirih mest v afriški zvezi. Egipčani so v zadnjih štirih letih trikrat osvojili celinski naslov, njihovo prevlado pa je prekinil Wydad iz Maroka.

Nejc Gradišar je za Al Ahly zbral 18 nastopov, pet golov in pet podaj. FOTO: Profimedia icon-expand

Tako je preostali dve mesti znova določil koeficient, po katerem sta najvišje rangirali ekipi Esperance de Tunis (Tunizija) in Mamelodi Sundowns (Južna Afrika).

Dva kluba iz Mehike in ZDA ter ekipa iz Nove Zelandije

Tudi severnoameriška zveza ima štiri predstavnike, dva sta iz Mehike in dva iz ZDA. Monterrey, Seattle Sounders in Pachuca so zmagovalci celinskega tekmovanja, medtem ko je Leon, ki je osvojil Concaf Ligo prvakov leta 2023 odpadel. FIFA jih je diskvalificirala, ker je lastniška struktura kluba kršila pravila, ki prepovedujejo, da bi imela več kot ena ekipa iste lastnike.

Pachuca je leta 2024 osvojila celinsko tekmovanje. FOTO: AP icon-expand

Namesto tega je bila 31. maja odigrana tekma med najbolje uvrščeno ekipo zveze, Club America, in klubom lige MLS, LAFC, ki je zmagal in si priboril mesto na mundialu. Tam bo tudi, kot edini predstavnik avstralske celine, novozelandski Auckland City, ki je v zadnjih 14 letih kar 11 osvojil celinsko tekmovanje.

Messijev Miami zraven kot gostitelj

Najbolj kontroverzna je bila odločitev, da bo na prvenstvu sodeloval Inter Miami, in sicer kot gostitelj tekmovanja, ki se odvija v 11 ameriških mestih. Tradicionalno bi to mesto moral zasesti prvak tekmovanja države gostiteljice. Los Angeles Galaxy je leta 2024 osvojil končnico lige MLS.

Lionel Messi FOTO: Profimedia icon-expand